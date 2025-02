Seminário Nacional LGBTQIA+ de Fé acontece nesta terça no Rio

Ana Ester, teóloga queer, e pastor Henrique Vieira, abrem o evento; encontro vai divulgar Carta do Rio de Janeiro contra LGBTFobia

Publicado em 04/02/2025

Alterado em 04/02/2025 às 11:34

Será realizado nesta terça-feira (4), na Biblioteca Parque Estadual, no Rio, o 1º Seminário Nacional LGBTQIA+ de Fé contra fundamentalismos, organizado pelo Fundo Positivo, com a participação de políticos, ativistas e representantes de 11 religiões. Uma das curadoras, a teóloga queer Ana Ester é firme ao situar a importância do encontro. Ela e o pastor Henrique Vieira (por vídeo) abrem o Seminário 0 que vai até essa quarta (5) - às 10h.



“A pregação da bispa Mariann Edgar Budde, por ocasião da posse do Donald Trump, é um acontecimento que mostra a importância das igrejas no enfrentamento às violências contra as pessoas mais vulnerabilizadas. O 1º Seminário Nacional, no Rio, acontece justamente nesse contexto, no qual espera-se que as religiões ofereçam contranarrativas à escalada reacionária que assola tanto o Norte quanto o Sul global”, analisa Vieira.





Pastor, Bob Botelho é cofundador do grupo Evangélicxs pela Diversidade e membro associado das Nações Unidas (ONU) Foto: divulgação



Giovanna Sarto, cientista da religião e doutoranda na UFJF, divide a curadoria do encontro com a teóloga Ana Ester Foto: divulgação

Temas como “Terapia de Reversão”, “O enfrentamento aos fundamentalismos a partir da ética da diversidade”, e “Bíblia e diversidade sexual e de gênero”, serão debatidos nos Grupos de Trabalho.

Documento a ser apresentado à sociedade, a "Carta do Rio de Janeiro contra a LGBTfobia" reunirá o resultado das plenárias, e objetiva incentivar políticas públicas de defesa à vida e justiça social. O encontro terá uma celebração ecumênica precedendo os trabalhos desta terça. Representantes das 11 tradições religiosas realizam um rito em prol da paz no planeta.



Os grupos de trabalho são formados por políticos, ativistas, pesquisadores e acadêmicos. Estão confirmadas as vereadoras Monica Benício e Thainá de Paula, a deputada Dani Balbi, o professor Babalawô Ivanir dos Santos, o antropólogo e pastor Bob Luiz Botelho, fundador do Evangelicxs pela Diversidade e membro associado à ONU, o psicólogo e doutorando da UFRJ Heder Belo, vítima da "cura gay", Christiano Valério, teólogo progressista, ativista dos Direitos Humanos, membro da equipe de desenvolvimento de lideranças latino-americanas da Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches (UFMCC). E também a especialista em Gestão de Políticas Públicas, Élida Miranda, diretora executiva do Fundo Positivo e gerente de projetos, Magali Cunha, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião (ISER) e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, além de Andrea S. Musskopf, teóloga e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Ciência da Religião.



A teóloga Ana Ester acaba de chegar do Zimbábue, onde participou do fórum CWM DARE Global, que reúne teólogos e pesquisadores de religião com o objetivo de discutir temáticas tradicionais da Teologia da Libertação. Em pauta, temas como Legados da Escravidão e a Escravidão Moderna, Educação para a Libertação, Ecumenismo Transformador e Inter-religiosidades, Racismos e Lutas Anti-Imperiais. “No mesmo espírito do seminário, a mobilização tem-se dado no mundo todo. O CWM DARE Global Forum 2025 reuniu cerca de 120 líderes religiosos, pesquisadores e ativistas em Harare. O fórum teve um grupo de trabalho específico sobre espiritualidades queer, mostrando a potência da religião para desmantelar fundamentalismos religiosos”, diz. Ana Ester e Giovanna Sarto são cientistas religiosas com base na Universidade Federal de Juiz de Fora (MG).



No Rio, serão quase 24 horas de debates e muito trabalho, dentro e fora da Biblioteca Parque. A professora gaúcha Marina Reidel, coordenadora LGBTQIA+ do Fundo Positivo, pontua a pertinência do encontro neste momento. “Este seminário é mais que um encontro para debater sobre religiões e diversidade. É uma comunhão de afeto, de conhecimento e amor. Importante ressaltar que ao debater temas presentes na sociedade, como intolerância religiosa, há a expectativa de mitigar a violência e o preconceito tão presentes nos tempos atuais”, diz.



O Fundo Positivo é uma organização sem fins lucrativos que atua como catalisadora de mudanças sociais no Brasil. Por meio de parcerias com organizações da sociedade civil, empresas e governos, se compromete a financiar e apoiar projetos inovadores que impactam diretamente as comunidades locais. Sua missão é garantir que os recursos cheguem àqueles que mais precisam, promovendo o empoderamento, a conscientização e a transformação social.