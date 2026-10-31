O futuro das crianças

Pensar sobre esse destino é fundamental...

Publicado em 31/10/2026 às 12:13

Alterado em 31/10/2026 às 12:13

Mais do que isso, é o dever de quase todos, desde sempre. Explico o “quase”: ele procede da avalanche de pessoas que pensam atravessado, isso mesmo, de soslaio com a realidade. Ainda o “quase”: ele vem da presença aterrorizante de quem nega a ciência e grita que crianças de 14 anos têm de ser encarceradas, e outros absurdos.



Ao perceber que uma mudança de postura seria necessária, a partir de uma atuação mais assertiva nas ruas e logo, também, na internet, a juventude estudantil niteroiense reviu a sua participação cidadã e iniciou o enfrentamento às diabruras dos reacionários de plantão. E, com um engajamento arrebatador, alastrou-se Brasil afora!



Após o medo e risco iminente de eleger um cara que pensa tantas barbaridades, foi com isso nas ideias que me encantei com o álbum Fase de Crescimento (independente), de Sérgio Pererê e Thiago Braz.



Assim comentaram os parceiros, nas 13 faixas compostas a partir das mudanças infantis no tempo: “Trocar os dentes, aprender a caminhar, descobrir o próprio encanto, fazer perguntas sem resposta e compreender que a vida está sempre em movimento”. Certos estão de que criança tem de ser estimulada a pensar em si e nos que a cercam, só assim se formarão cidadãos que cuidarão do próprio futuro e do bem-estar de todos.



Sérgio Pererê, músico, compositor e educador, marcou presença na gravação com percussões de diferentes tradições e referências da música afro-brasileira, das culturas tradicionais e contemporâneas. Já Thiago Braz, compositor, cantor e violonista, fez jus à sua pesquisa em torno da canção infantil e da musicalidade brasileira. Arranjos e versos criativos vêm como chamamentos à conscientização de crianças e adultos.



Exemplo?



Em “Fase de Crescimento”, uma criança faz vocalises. Logo a ela se junta uma voz masculina, e juntos seguem cantando. A letra tem a cara dos autores: “Tô em fase de crescimento/ Minha voz mudou bastante com o tempo/ E juntou com minha voz, meus pensamentos/ Sobre todas as questões (...)”. Enfim, um belo convite para crescermos juntos.

Convicto, recomento entusiasticamente a audição!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Sérgio Pererê e Thiago Braz: vozes e produção musical; André Cabelo: gravação, mixagem e masterização (Estúdio Engenho, BH); Acauã Rane (baixo, guitarras e cavaquinho), Fred Selva (sintetizadores e atmosferas sonoras), Pedro Pedrosa (violão), Thamiris Cunha (clarinete, clarone e voz) e Wesley Moura (pandeiro). Vozes infantis também aparecem ao longo do repertório, aproximando ainda mais o trabalho do universo que ele retrata. Há ainda Elias Gibran (produção executiva), Camilo Martins (ilustrações) e Ronei Sampaio (design).

Ouça o álbum

