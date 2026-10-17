Uma aula de resistência (aos meus filhos)

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Publicado em 17/10/2026 às 09:38

Alterado em 17/10/2026 às 09:38

Hoje vamos nos espelhar num álbum que traz todo um modo de fazer da vida algo que valha a pena para si e para todas as pessoas que estão ao seu redor. Trata-se de MÍMICA: Música para vozes e instrumentos (selo yb music), primeiro trabalho do Quarteto Mímica, grupo de música popular de câmara. Concebido e liderado pela compositora e vocalista paulistana Stephanie Borgani, o grupo reúne um saxofone alto (Lucas Sales), um saxofone tenor (Marlon Cordeiro) e duas vozes populares cantando sem texto: a própria Stephanie Borgani e Marina Marchi.



O que me atraiu, desde que os ouvi pela primeira vez, foi a disposição dos quatro pela busca desabrida de uma sonoridade que eu ainda não havia percebido, ao menos assim, levada a cabo com tanto ímpeto. Impressionou-me, também, o que concluí como sendo um movimento insurreto contra a mesmice, indo na direção oposta ao mercado da música.



Stephanie concebeu o quarteto para dar sentido lato à música que, segundo ela, “desafia rótulos, existindo na intersecção da música instrumental brasileira, da música de concerto contemporânea e da improvisação livre. Não por acaso, são gêneros que apresentam, por um lado, possibilidades do uso da voz como timbre instrumental, e por outro, tradições de instrumentos de sopros que evocam sons vocais”.



Não reconhecer o aspecto revolucionário da iniciativa do grupo é ignorar que, para conseguir dar novos rumos à existência, é preciso ajuntar pessoas de formações diversas em torno de uma ideia. No caso do Quarteto Mímica: ir à luta e materializar um ideal de vida, numa clara ampliação de rumos da nossa cultura musical.



MÍMICA: Música para vozes e instrumentos é uma verdadeira aula prática de contemporaneidade, fazendo frente à barbárie que é criminosamente convalidada por reacionários mundo afora. O sucesso dessa empreitada está intimamente ligado à união de pessoas que, insatisfeitas com o que estão vivendo, vão à luta para demonstrar cabalmente o seu desagrado, partindo para a conquista libertária do bem-estar comum das minorias de todas as etnias.



O álbum tem oito temas que o MÍMICA apresenta como um exemplo de modernidade explícita.



Dois singles foram pré-lançados: “Brincadeira” (peça contrapontística que ilumina a imagem de uma criança girando em um jardim de flores) e “Quieto, Por Favor” (samba em 7/4 que evoca os predecessores musicais de Stephanie, como Hermeto Pascoal e Léa Freire).



Ora, no mundo em que a desigualdade impera, nada mais exemplar do que vê-los em sua ação musical. Carece que propaguem já a sua arte viva e insurgente!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Gravação (Estúdio Arsis SP), mixagem e masterização: Adonias Souza, Jr.; produção: Stephanie Borgani; foto da capa: Stephanie Borgani; produção audiovisual: Vini Junior (OnPlay). Todas as composições são de autoria de Stephanie Borgani.

Ouça o álbum