Saudáveis mesclagens

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Publicado em 12/09/2026 às 11:03

Alterado em 12/09/2026 às 11:04

Hoje é dia de trazer-lhes o novo álbum do compositor João Marcondes, Latin American Suíte No. 1 for String Quintet – Opus 90 (Azul Music), que reafirma como o erudito não é antagônico ao popular – são complementares em seus desígnios e alinhados em suas harmonias. Trata-se de uma obra feita de mesclagens de gêneros que só grandes compositores são capazes de criar, e dentre eles está João Marcondes.



O Quarteto Topázio, com participação da contrabaixista Gabriela Negri, gravou o álbum, criando alegorias com os gêneros musicais anunciados nos títulos. Músicas do cancioneiro latino-americano que resultaram numa exposição clara e verdadeira, plena de ritmos e linguagens populares mescladas à erudição contemporânea.



Assim, músicas brasileiras, argentinas, venezuelanas, colombianas, mexicanas e cubanas têm como ponto de partida um trabalho que celebra a riqueza cultural da América Latina. Decompondo criações populares e mesclando-as com músicas de concerto, dá ao ouvinte a certeza de que mesclagem é uma mina de belezas.



Valho-me novamente da música, minha principal fonte de disposição, para denunciar a velha trama que hoje expõe a democracia à sanha de mais um golpe armado pelos reacionários dos esgotos da política da morte: os ratos que tumultuam as eleições para eleger entreguistas de extrema-direita.



Bem, dito isso, às músicas.



Abrindo a tampa, “Tango” traz vida nova ao símbolo da música argentina. Em seguida, “Choro” revisita, com lirismo e fluidez, a tradição instrumental brasileira. “Canção de Cuna” traduz os segredos composicionais das canções de ninar latinas que, graças às cordas, logo despontam em meio às delícias de uma bela melodia. “Bambuco” tem os contornos rítmicos e melódicos da tradição colombiana; um tema extrovertido, cujas cordas repetem um desenho junto aos violinos. “Carnavalito” mostra a força das regiões andinas através das notas do contrabaixo que sola suavemente; o final vem em fade out... um lindo tema! Fechando a tampa, “Bolero” entrega uma atmosfera diáfana para a fantasia do gênero argentino, que viaja com magistral liberdade e levada singular, enquanto o baixo e o cello dão vazão ao engenho de Marcondes. Tudo caminha em meio à fluidez etérea das cordas; logo sente-se um ambiente lírico... e a mesclagem segue dando o tom, até o final vir em fade out. Um tema supimpa!



A resiliência da música é tanta que permite a inventividade dos que arriscam mudanças bem-vindas. E não só: mantém a esperança de que os velhos golpistas, aliados ao imperador do mundo, não passarão! E de que a democracia e a soberania restarão intatas.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica:

João Marcondes: composição; Leandro Dias: violino; Anderson Farinell: violino; André Rodrigues: viola; Marialbi Trisolio: violoncelo; Gabriela Negri: contrabaixo; gravação, mixagem e masterização: Adonias Junior (Estúdio Arsis); lançamento: Azul Music.

Ouça o álbum

