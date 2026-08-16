As noventa vidas do Poeta

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Publicado em 15/08/2026 às 11:31

Alterado em 16/08/2026 às 13:08

Detalhe a capa do álbum comemorativo aos 90 anos de vida do Poeta Hermínio Bello de Carvalho Foto: reprodução

Hoje é dia de festa! Trataremos de Hermínio Bello de Carvalho 90 (Biscoito Fino), álbum que está comemorando os 90 anos de vida de um Poeta maior, com P maiúsculo. Generoso, Hermínio é um descobridor de amigos, mantendo todos sempre junto a si, num gigantesco abraço.



Com oito composições escritas com seus parceiros de fé, o CD permitiu ao Poeta expressar a volúpia de sua pena diversa, sempre atiçada pela criatividade. Numa seleção tão circular quanto a sua trajetória que não se repete, a música de Hermínio flui como as noites sucedem os dias. Vamos ao trabalho.



“De Nada Valeu” (Simone e Hermínio Bello de Carvalho) é cantada docemente por Simone. O acordeom soa igualmente delicado, e os versos do poeta ardem o amor em fogo brando, afastando-o do coração: “Se nada valeu a pena/ Do que se amou/ Se não basta ao coração/ O preço que ele pagou/ Ou não foi suficiente/ Crucificar todo o corpo (...)”.

“Carrapicho” (Frejat e Hermínio Bello de Carvalho): o ritmo acentua a melodia. O violino flui ao sabor da percussão, enquanto Frejat empresta sua voz marcante aos versos do Poeta que açulam a paixão.

“Igual ao Que Não Foi” / “Catando Estrelas” (Hermínio Bello de Carvalho e Vital Lima): Vidal inicia o canto com o seu violão, mas logo a gigantesca Áurea Martins, com seu timbre inigualável, cintila como os versos do Poeta.

“Las Hormigas” (poema de Hermínio Bello de Carvalho): o Poeta declama os versos que são o que de fato ele é, um senhor da palavra: “Eu não acabo aqui, mas ali adiante/ Além das fronteiras onde os muros não têm cercas de arame farpado (...)”.

“Cabernet Sauvignon” (Vidal Assis e Hermínio Bello de Carvalho): quem canta, acompanhado pelo violão de João Camarero, é o ótimo Ayrton Montarroyos. E assim, tudo que o Poeta representa encanta o ouvinte.

“Jogo Empatado” (Kiko Horta, Vidal Assis e Hermínio Bello de Carvalho) é samba de responsa que rola pela voz de Gabi Buarque: “Venha ao seu jeito/ Ou como bem lhe aprouver/ Mas, por favor, não me apoquente/ Pois assim não vai dar pé (...)”.

“Dia Sim, Dia Não" (Gabriel Lemuriano e Hermínio Bello de Carvalho): Simone canta, o Poeta proclama. O acordeom se dá a ela – uma das maiores cantoras que temos!

“Como Se Faz?" (Vidal Assis e Hermínio Bello de Carvalho) fecha a tampa. O duo Simone e Vidal Assis traz o samba: “(...) quando é que se faz?/ A vida é que manda os sinais/ Como a ruga nas mãos/ E os cabelos brancos/ Como os trovões e os raios/ Rompendo os novelos do céu (...).



Hermínio querido, te admiro!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Idealização e seleção de repertório: Hermínio Bello de Carvalho; produção musical: Vidal Assis; coordenação de produção: Olhar Brasileiro; produção executiva: Luiz Boal e Vidal Assis; capa: Mello Menezes; mixagem e masterização: Lucas Ariel (com exceção da faixa “Carrapicho”, mixada por Frejat e Renato Muñoz).

Ouça o CD