A qualidade de um músico brasileiro

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Publicado em 08/08/2026 às 12:02

Alterado em 08/08/2026 às 12:05

Hoje vamos de Balaios (AAM), álbum de Antonio Adolfo, um cara por quem tenho grande admiração. Sua trajetória de 80 anos de vida é digna de um desbravador de harmonias e melodias. Ele é também um pioneiro no mercado musical: sua perspicácia o levou a abrir um novo caminho para músicos, compositores, instrumentistas e seus trabalhos, ao demonstrar as delícias e as desditas da até então insípida “produção independente”. Não bastasse sua distinção como pianista, compositor e arranjador, que através do Centro Musical que leva o seu nome, Antonio Adolfo tornou-se educador!

Há tempos, Antonio compôs uma série de músicas com Tibério Gaspar que se tornaram clássicas, dentre elas “Sá Marina”, “Teletema” e “BR-3” – esta última, vencedora da fase nacional do 5o Festival Internacional da Canção (1970) na voz de Tony Tornado, além do Trio Ternura e do Quarteto Osmar Milito.



Por falar em Tibério Gaspar, e por também vê-lo como um baita compositor, hoje me aterei às composições dele com Antonio, gravadas em Balaios.



“Claudia” (Antonio Adolfo e Tibério Gaspar), uma bossa nova típica dos anos 1960, rola bonita como uma manhã primaveril. Após os solos do piano de Antonio e do flugelhorn de Jessé Sadoc, a guitarra do norte-americano Thom Rotella vem ao proscênio. O violão de Lula Galvão e o baixo acústico de Jorge Helder, ajuntados ao piano, puxam o arranjo.



Composta em 1967, “Journey To The Interior” – “Caminhada” (Antonio Adolfo e Tibério Gaspar) é um baião retado que flui por harmonias jazzísticas sofisticadas. No festival de solos em Balaios, logo é a vez da flauta de Marcelo Martins e do trompete de Jessé Sadoc.



“Vision” – “Visão” (Antonio Adolfo e Tibério Gaspar), criada em 1968, é uma balada embalada pelo naipe de sopros que tem Marcelo Martins na flauta contralto, Jesse Sadoc no trompete, Danilo Sinna no saxofone alto, cujo solo coube ao trombone de Rafael Rocha trombone, e o improviso ao piano de AA.



“My Chant” – “Meu Canto” (Antonio Adolfo e Tibério Gaspar) – valsa com elementos jazzísticos, tocada por Antonio ao piano e pelo convidado especial Leo Gandelman no sax alto – esta é a última composição de Antonio com Tibério, antes do falecimento de Tiba.



Essas quatro músicas revelam a beleza de uma parceria que resultou num repertório de qualidade insofismável. Parceiros de uma vida toda, Tibério e Antonio criaram 43 canções já reunidas num songbook. Nada tão merecido.



Agradeço e saúdo os dois e os instrumentistas que se reuniram neste tocante Balaios.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Lula Galvão (guitarra e violão), Jorge Helder (baixo acústico), Rafael Barata (bateria e percussão), Jesse Sadoc (trompete e flugelhorn), Danilo Sinna (saxofone alto), Marcelo Martins (saxofone tenor e flauta), Rael Rocha (trombone) e André Siqueira (percussão). Convidados especiais: Leo Gandelman (saxofone) e Thon Rotella (guitarra).

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