Um trio modelar

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Publicado em 11/07/2026 às 06:06

Alterado em 11/07/2026 às 11:40

Hoje trataremos de um álbum que traduz a trajetória de um dos maiores bateristas da música contemporânea. Um gaúcho que brilhou vida afora pela sua visão absolutamente sem parti pris do seu instrumento. Assim é Nenê, nascido Realcino Lima Filho, baterista, compositor e arranjador, cujo show do seu Nenê Trio foi gravado ao vivo no Sesc Pinheiros em 2010.



Naquele momento, em plena ascensão musical tanto em forma quanto em conteúdo, mostrava-se viva a força criativa de Nenê, marcada por uma radicalização absurda do jeito de lidar com as peças da bateria. Sempre gerando novidades rítmicas, mas sem deixar de lado a sua visão da pluralidade a música brasileira, Nenê seguiu sua história.



Sessões Selo Sesc #18: Nenê Trio (ao vivo no Sesc Pinheiros 28.7.2010) reúne quatro peças de autoria de Nenê que., ao lado de Alberto Luccas (contrabaixo) e Irio Júnior (piano), encontra o fio de ouro que embala seu talento. Os arranjos, intensos e bem elaborados, são revelados por instrumentistas que os fazem soar com total atualidade — e o registro rolou... há dezesseis anos.



Enquanto ouvia, eu matutava: o que Nenê pensa sobre essa defasagem temporal? Será que hoje ele criaria arranjos como aqueles? Ele se sente tão criativo hoje quanto em 2010? Aquela identidade sonora ainda o representa?



Sem cerimônia, encaminhei-lhe as dúvidas. Gentilmente, Nenê respondeu:

“Percebo uma mudança significativa na forma como o trio compreende e interpreta essas composições hoje. Se, em 2010, a preocupação estava voltada principalmente para evidenciar a brasilidade do trabalho, hoje a música ganhou uma dimensão mais universal, profundamente influenciada pela convivência e pelos ensinamentos de Hermeto Pascoal. Naquela época eu sentia uma atitude musical mais preocupada com a brasilidade. Hoje buscamos algo mais universal, mais próximo da forma como Hermeto nos ensinou a pensar e tocar música. Tocamos de uma maneira mais densa. Essa maturidade se reflete em todo o repertório, que passou a ser executado com maior unidade estética e conceitual. Um exemplo é "Eu Acho Que Você Devia Comprar o Contrabaixo", composição que evoluiu de uma abordagem mais aberta para uma construção mais organizada, incorporando trechos de arranjo cuidadosamente escritos sem abrir mão da improvisação. A música continua muito livre, mas hoje a composição está mais organizada. Conseguimos equilibrar melhor a espontaneidade com uma estrutura mais definida.”



Lucidez total! A música agradece a Realcino Lima Filho, o Nenê, e a seu trio.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Alberto Luccas: contrabaixo; Irio Júnior: piano; Nenê: bateria. Alberto Ranelucci: mixagem; Carlos Ezequiel: masterização; Carlos Ezequiel, da Engrenagens Produções: produção; Alexandre Calderero: projeto gráfico. Gravado ao vivo no Teatro do Sesc Pinheiros em 28 de julho de 2010.

Ouça o álbum

