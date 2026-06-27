As peripécias de um bruxo

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Publicado em 27/06/2026 às 06:04

Alterado em 27/06/2026 às 13:59

Hoje trataremos de Sinfonia em Quadrinhos, obra seminal de Hermeto Pascoal. Inicialmente gravada ao vivo* em 1986, durante uma apresentação no Masp/SP, o registro é, ainda que precário, um marco na carreira do “Bruxo do Jabour” (bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro onde Hermeto morou até sua morte, em setembro de 2025, aos 86 anos).



Nessa gravação, percebe-se o entusiasmo dos instrumentistas da Orquestra Jovem Tom Jobim que, fundada em 2001 sob direção do maestro Roberto Sion, tem atualmente os maestros Nelson Ayres e Tiago Costa como regentes. Emociona quando a câmera passeia pelos instrumentistas, flagrando-os em pleno momento de registrar um acontecimento histórico no qual se sabem protagonistas, pois assim o sentem. E ali, bem ao lado deles, está Hermeto Pascoal se revezando ao piano, sax tenor, berrante, sanfona, flauta e percussões. E isso não é tudo, ainda tem muito mais.



Agora vamos ao outro desígnio desta coluna: Sinfonia em Quadrinhos foi gravada este ano em estúdio**. Finalmente a possibilidade aventada desde 2016 a partir de conversas de Hermeto com Tiago Gomes, diretor artístico do projeto, músico e produtor. Naquela época, o Bruxo já manifestara abertamente o desejo de ver a sua “Sinfonia em Quadrinhos” finalmente gravada com todos os recursos técnicos – nada mais justo. Tudo foi feito com o requinte merecido, digno de aplausos e comemorações.



Hermeto é o poeta mágico que desvenda o segredo das manifestações e as faz soar ao encantamento de sua “maluquice”. Ele transforma tudo em extraordinárias inconsequências. Sua música a tudo vê e a todos conclama a reagir à própria insignificância. A música do poeta contrapõe-se à obviedade da vida. A cada nota, sua certeza; a cada dúvida, suas palavras em acordes.



O Bruxo em cena, como bem demonstra o vídeo de 1986, mais parece uma criança que, sem dúvida, enternece os adultos com suas peraltices, eles que mal se dão conta de que tais gabolices são fruto de uma produtividade musical em efervescência.



Compondo a Sinfonia em Quadrinhos com 31 pequenas peças, à semelhança das revistinhas em quadrinhos, Hermeto rompe com a tradição da forma sinfônica clássica, que possui apenas quatro movimentos. Ao auferir-lhes incontestável narrativa sonora, cada peça ganha vida. E a genialidade de Hermeto Pascoal explode em meio aos que, incrédulos com tamanha jovialidade, deixam-se (e)levar ao mundo de quebra-cabeças do bruxo-mestre.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Composição e orquestração: Hermeto Pascoal; direção artística e produção musical: Tiago Gomes; produção executiva: Lucas Silveira e Tiago Gomes; orquestra: Orquestra Jovem Tom Jobim; regência: Tiago Costa, maestro assistente: Paulo Malheiros; coordenação de comunicação: Aline Vedana; estúdio: Estúdio Arsis – São Paulo/SP.

Assista o show

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