A fortaleza da união

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Publicado em 20/06/2026 às 12:39

Alterado em 20/06/2026 às 12:39

Um salve aos que se despem de seu talento, engrandecendo-o ainda mais, para se ajuntarem à capacidade de outros como eles, tornando todos ainda mais necessários para quem gosta da música brasileira. Digo isso após saudar a união de Roberto Menescal e Gilson Peranzzetta, cujo álbum O Mundo Livre de Menesca & Peranzza comentei neste espaço há quinze dias. Hoje, louvo a união de Vicente Barreto e Zeca Baleiro que, em parceria, acabam de lançar Sembal (Saravá Discos).



Barreto eu conheço há décadas, desde antes de eu vir morar em São Paulo, em 1994, onde o baiano de Serrinha já se estabelecera algum tempo antes. Ao reencontrá-lo no lançamento de um dos discos do saudoso Aldir Blanc (saudade!), ele me apresentou Celso Viáfora, seu então parceiro de fé (um irmão que a vida me deu). Já Baleiro eu conheço há bem menos tempo, mas o suficiente para admirar seu trabalho, que sempre me encanta. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, aprendi a admirá-lo. Resumindo: de Zeca Baleiro eu não espero nada menos do que genialidade explícita.



Após comporem juntos mais de trinta músicas, selecionaram doze para gravar. E dando atenção total à sonoridade do trabalho, recrutaram dois grandes músicos: o multi-instrumentista Rafa Barreto (filho de Vicente) e o mágico da bateria e das percussões Thiago “Big” Rabello. Somados a Vicente e Zeca, traçaram a linha que uniu as origens interioranas dos parceiros, preservando com sabedoria a urbanidade de cada um.



Em Sembal, Vicente e Zeca alternam solos e duos ao vocalizarem suas composições muito bem construídas sobre harmonias marcadas pela brasilidade do ritmo que têm no sangue. Assim, momentos de simplicidade instrumental, atiçados por suas vozes marcantes, revezam-se quando o arranjo eleva o vigor sonoro. Confesso: os caras levaram o ouvinte a mal conseguir segurar-se na cadeira, tal o balanço da pisada. Meu Deus!



Aqui as quatro músicas que mais me empolgaram, com suas respectivas fichas técnicas. Ouça o álbum e veja se concorda comigo.



“Sembal”: Zeca Baleiro e Vicente Barreto: vozes; Rafa Barreto: violão, guitarra barítono, programação de cordas, piano e baixo; Thiago “Big” Rabello: bateria e percussões.



“Mascate”: Zeca Baleiro: voz e vocais; Vicente Barreto: voz; Rafa Barreto: violão, guitarra barítono, selesta, synth e baixo; Thiago “Big” Rabello: bateria e percussões.



“Prece à Chuva”: Zeca Baleiro: voz; Vicente Barreto: violão; Pablo Moura: sanfona.



“Vento Bom”: Zeca Baleiro e Vicente Barreto: vozes e vocais; Rafa Barreto: violões, guitarra barítono, banjo, synth, minimoog, piano e baixo; Thiago “Big” Rabello: bateria e percussões.



Enfim, um CD admirável!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Rafa Barreto (produção musical); Thiago “Big” Rabello (engenharia de áudio e mixagem); Maurício Gargel (masterização); Victor Nery (assistente de gravação); capa (Andréa Pedro). Lançamento Saravá Discos / Distribuição ONErpm.

Ouça o álbum



