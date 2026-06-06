Abraçando a música

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Publicado em 06/06/2026 às 11:35

Alterado em 06/06/2026 às 11:35

Hoje falaremos de Roberto Menescal e Gilson Peranzzetta, dois grandes músicos que gravaram o álbum O Mundo Livre de Menesca & Peranzza (Mills Records), aqui nomeados como carinhosamente são tratados pelos amigos.

Observação: as parcerias de grandes nomes da música brasileira são positivas e dignas de aplauso. O público merece conhecer melhor os talentos dos que se ajuntam, porque ao saírem de suas zonas de conforto eles sempre inovam. Proporcionando momentos únicos, proporcionam também boas surpresas aos amantes da música. Entretanto, na nossa categoria profissional, dispersa por natureza, cada um tende a se isolar em seu mundo particular, deixando de ouvir o que outros fazem. Romper essa barreira com encontros musicais, pode trazer benefícios profissionais e pessoais a todos.



O álbum

“Samba Impossível” (Peranzza e Menesca): a bossa nova está no sangue e na voz de Menesca. Sua guitarra brilha num intermezzo que vem com vocalises enxutos. O piano de Peranzza, também com vocalises, vem junto. Bela abertura de tampa!



“Agarradinhos” (Menesca e Rosalia de Souza): a pegada atrai pela sofisticação. A guitarra brilha. O baixo fretless marca presença. O piano conduz o tema, a guitarra improvisa e a peça instrumental triunfa.

“Obsession” (Dori Caymmi e Peranzza): o piano abre os trabalhos e chama a guitarra. Ambos puxam a composição feita com extremo rigor melódico e harmônico. Os improvisos se alternam.



“Caminho do Mar” (Peranzza): momento em que a guitarra e o piano brilham num samba lento, uma bossa nova da melhor qualidade. Os instrumentistas se esbaldam em solos de arrepiar. Novamente, o baixo fretless os apoia.



“Mundo Livre” (Menesca e Pio Rodrigues Neto): o duo inicia o canto e os caras mostra a letra plena de diminutivos, suingados que só eles. Por vezes abrindo em terças, suas vozes traçam o mapa de um momento único.



“Quim, Quim” (Peranzza): o piano vem com vocalises. A guitarra se soma a eles, o baixo está presente. E tudo segue com a precisão de quem sabe o que faz.



“A Morte de Um Deus de Sal” (Menesca e Ronaldo Bôscoli): bela música, trazida à luz pelo duo de amigos craques e unidos.



“Vem Cá Menesca” (Peranzza): atendendo ao chamado, Menesca vem firme junto com o piano de Peranzza, que improvisa até devolver o proscênio para a guitarra de Menesca. Bom pra chuchu!

“Bye Bye Brasil”: o baita sucesso de Menesca e Chico Buarque fecha a tampa de um álbum que, sem dúvida, é um marco admirável da discografia brasileira.Resumindo e finalizando: a música os (re)aconchega e induz os dois amigos, graças a seus laços, a renovarem a sua arte. E isso é muito bonito!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Roberto Menescal (guitarra e arranjo) e Gilson Peranzzetta (piano e arranjo); músicos convidados: Ricardo Costa (bateria) e Didier Fernan (baixo) — ele que também idealizou, produziu, gravou, mixou e masterizou O Mundo Livre de Menesca & Peranzza.

Ouça o álbum

