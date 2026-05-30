O talento de uma grande cantora

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Publicado em 30/05/2026 às 06:09

Alterado em 30/05/2026 às 12:30

Chama-se alma o que carece de imagem. Assim, música é a roupa da alma. Vestida de acordes, ritmos, mínimas e semibreves, a alma se põe no mundo. A música ressignifica a alma, conferindo-lhe o andamento. Uma alma pelada é como o calor sem sol, a sede sem água ou a fome sem comida. Vestida para festa, a alma brilha sob o som da música que supre a sua essência. Alma é dor sem subterfúgios, a emoção escancarada da visão atemorizada do futuro.



A arte da pianista, compositora e cantora mineira Selmma Carvalho é a alma vestida para festa. Sua voz representa o manifesto da mulher em toda plenitude. Ouvi-la é como deixar-se ficar em contrição, aguardando o penúltimo compasso. As músicas que ela canta vestem sua alma com seda pura.



O repertório bem selecionado, com nove músicas, é sustentado pela genialidade de Paulo Santos, ex-integrante e líder do grupo mineiro Ukakiti, que pôs a alma a serviço de Selmma.



Duas faixas do EP que, dentre tantas outras, me tocaram.



“Você e Eu” (Sérgio Moreira): a marimba de vidro de Paulo Santos traz uma atmosfera etérea ao samba reggae que inicia lento e logo acentua a pegada, o que dá a Selmma o poder de brilhar no suingue resultante da potência rítmica do arranjo.



“A Gente é Mulher” (Carlos Careqa): com sua voz de mulher que sabe o que quer, e diz, Selmma se vale da música do Carlos para se posicionar. O início mântrico antecede a entrada da guitarra de André Cabelo. Novamente as marimbas e a percussão reverberam o arranjo.



Meu Deus, o que é a voz dessa mulher que traz a alma na boca e na mão? Absolutamente diferençado, seu timbre é o ponto alto das interpretações que nos chegam afinadas, emocionadas e com límpida dicção.



Bem, eu até gostaria que a mixagem a trouxesse um pouco mais à frente, pra mó de ouvi-la melhor. Mas nada que prejudique a sua alma.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Instrumentistas: Selmma Carvalho: voz, piano e vocais; Paulo Santos: programação digital, vibrafone, marimba de vidro, marimba de angelim, tambor sírio, caixa clara, surdo, timba, darbuka, pau de chuva, tambor d`água, trilobita, pandeiro de coxa, couros do MST, garrafas sopradas, água percutida, tamborim; surdo, triângulo e congas; Tunico Villani, Corisco, Rafael Zavagli, Lisa Santos, Rogério Sam e Josefina Cerqueira: percussões; Richard Neves: viola caipira, baixo e instrumentos digitais; Rafael Pimenta: violão, violão base, ukulele, violão de náilon, cavaquinho e violão 7 cordas; Bruno Pimenta: flautas; Susane Carvalho e Simone Carvalho: vocais; Rafael Zavagli: cavaquinho; Milton Ramos: baixo acústico; Corisco: guitarra.

Ficha técnica: Selmma Carvalho: produção executiva e direção artística; Paulo Santos: arranjos e direção musical; André Cabelo: gravação, mixagem e masterização; Felipe Fantoni: gravação do violão nylon (duas faixas); Miguel Aun: fotos; Otávio Bretas: projeto gráfico.

Ouça o EP



