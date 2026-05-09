A vocalização extraordinária do Ordinarius

...

Publicado em 09/05/2026 às 11:19

Alterado em 09/05/2026 às 11:19

Eu me lembro que em 2023 escrevi sobre o álbum Nós do sexteto vocal Ordinarius, que então comemorava 15 anos de carreira. Na ocasião, imaginei o canto coral como a forma mais perfeita de ouvir música, gente cantando junto, as vozes abertas em harmonia, harmônicos e que tais – tudo de acordo com a frase atribuída a Heitor Villa-Lobos: o canto coral é a melhor maneira de praticar a democracia! Viva o cantar junto!

Pois bem, depois disso, em 2025, o Ordinarius gravou a primeira parte do projeto Brasuca, o EP Lado A* e agora lança o EP Brasuca – Lado B.** Uma mais do que merecida e democrática homenagem aos compositores brasileiros. Viva eles!



Vamos às seis do Lado B.



“O Trem, o Tempo, o Menino” (Renato Frazão): acompanhado por leve instrumentação, um solo de voz feminina precede a vocalização. Logo rola um solo masculino sobre as vozes. A batera delicada embala o sentimento do cancioneiro mineiro.



“Do Contra” (Iso Fischer e Lucina): o ijexá vem com o cowbell marcando o tempo. A batera segura as pontas. Agora arritmo, marcado na palma das mãos, o vocal prossegue e incendeia.



“Caminheiro” (Beto Lemos): a intro do maracatu entra com vocalises femininos, enquanto os homens seguram os graves. Afinados que só eles, tudo flui, tudo é bonito: um solo feminino e voltam os vocalises.



“Mão de Couro” (Joãozinho Gomes e Val Milhomem): o marabaixo amapaense soa firme. O coro come solto. Solos masculinos se sucedem. As mãos sacodem os couros do tambor: “E adeus, brincadeira, eu vou, eu vou/ Vou batendo o meu tambor, tum, tum, tum…”. Meu Deus, o refrão é contagiante!



“Sempre Tem Céu Azul (Matheus VK): a delicadeza afinada de uma voz feminina traz a linda canção. O ritmo, mais uma vez marcado pelo cowbell, carrega o suingue, enquanto o vocal cumpre seu papel com fervor.



“Num Ciúme Só (Vidal Assis e Hermínio Bello de Carvalho): o vocal aberto traz o samba. O Ordinarius dá o seu entendimento pro balanço com a palma das mãos. E os tambores consagram os versos do poeta para o samba de roda: “Minha flor de alfazema tá num ciúme só/ Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho pra feira do Cafundó”. Salve Hermínio!



Ouvi-los cantar é exercer o direito à beleza. Suas vozes se entrelaçam, tecendo um rico ambiente sonoro. Acalentando ouvidos carentes de harmonias, sem clichês e plenas de inusitadas soluções melódicas e rítmicas, tudo voa ao sabor do talento do Ordinarius.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Ordinarius é Antonia Medeiros, Augusto Ordine, Beatriz Coimbra, Fabiano Salek, Maíra Martins e Matias Correa. Arranjos e direção musical: Augusto Ordine; produção: Maíra Martins; mixagem: Matias Correa e David Brinkworth; masterização: David Brinkworth; capa: Daniel Gnattali.

Ouça

Brasuca – Lado A*



Brasuca – Lado B**

