Um álbum conceitual de rara beleza

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Publicado em 18/04/2026 às 14:50

Alterado em 18/04/2026 às 14:50

Das entranhas da terra, nascem florestas e rios, pisam na terra seus filhos e filhas. Aos caminhos que se abrem, por onde passa a minha voz, ela por mim viaja. Voz que fala e voz que canta, minha voz derrama e canta: vai, vai! As margens de ser a imagem que foi outrora. Parece com seus olhos de mãe a me aleitar, menina dos meus sonhos, Jacira a me ninar. Voar, voei nessa canoa voadeira. A vida que passa em mim vai ficar. Navega o rio canoeiro, navega estrela do mar, navega a foz do rio, navega o barco, boieiro, navega a estrela do mar. Canta o teu canto em vozes e prantos, enfim é tudo mar.



Cantando esses versos que gravou em Canto Para os Rios (álbum independente nascido de um cuidadoso trabalho ajuntado em suas viagens à região Norte), alguns aqui selecionados aleatoriamente por mim, Tarita de Souza seduz. Convicta da força de vozes que se somam, ela ajuntou-se a outros cantares. O que compõe e canta resulta em pura prosa, verso e atitude!



Cantora, compositora, regente, educadora musical e artista visual, com licenciatura, mestrado e doutorado em música pela Universidade de São Paulo (USP), a musicista dedicou-se à conclusão do álbum com pesquisa de campo, imersão nos rios, contato com manifestações culturais locais e estudos sobre o ciclo das águas.



A dicotomia entre as culturas das regiões Norte e Sudeste determinou a abordagem do tema ao qual se propôs desenvolver. Um motivo definiu a escolha: a discrepância entre as raízes cotidianas e urbanas do Sudeste e a tradição da Amazônia, com sua intensa relação com os rios e a natureza.



Em Canto Para os Rios, o cantar de Tarita de Souza vem democraticamente ampliado pelas vozes de diversos solistas e do Quarteto Calêndula. Alinhavando a ideia original, arranjos certeiros caem como gotas de mel silvestre sobre o álbum, transformando-o em algo ainda mais afetuoso e precursor.

Tudo para que sua voz calorosa, firme em ajustada respiração, resulte numa afinação que vai às notas com a precisão de um raio de luz.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

PS. A experiência do álbum se expande para além do áudio: o lançamento de um filme dirigido pelo cineasta Luan Cardoso.

Ficha técnica: Produções musical e executiva, e arranjos: Dante Ozzetti e Tarita de Souza. Compositores: Tarita de Souza, Joãozinho Gomes, Allan Carvalho e Ronaldo Silva. Capa e fotos: Tereza Maciel e Tarita de Souza. Assistente de fotograa: Silvia Ló. Encarte: Daniel Conti. Instrumentistas: voz e piano: Tarita de Souza; violões (Dante Ozzetti); Luca Raele (clarinete); Neymar Dias (baixos elétrico e acústico), Maiara Moraes (flautas), Thais Nicodemo e Erika Ribeiro: (piano), Kabé Pinheiro (percussão), Rodrigo Bragança (guitarras e efeitos); solistas: Patrícia Bastos, Nayara Guedes, Carlos Franco. Quarteto Calêndula: Bárbara Blasques, Veronica Rosa, Luan Augusto e Felipe Panelli.

Ouça o álbum

