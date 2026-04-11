O pop amazônico

...

Publicado em 11/04/2026 às 08:09

Alterado em 11/04/2026 às 12:20

Recatada e densa, a Grande Floresta tem seus mistérios. Própria para ser preservada em seu viço de natural beleza, ela resguarda seus amores: povos originários, matas, pássaros, onças, rios, nascentes e tudo o mais.



As gentes pouco entram naquela mata, uns por medo, outros porque nem sabem como preservá-la. Mas tem os que a invadem para conspurcar sua energia, derrubar árvores e poluir rios. A Floresta tem aptidões inacreditáveis: de seu âmago emana uma força sublime que fortalece os que a ela vêm em paz.



Agora, não sei bem se o que direi é lenda ou apenas fruto de um desejo de que assim seja... Em todo caso, segura aí: toda criança que nasce nas franjas da grande Floresta, já aparece cantando e tocando. Logo após o primeiro choro, todas recebem a visita de um emissário, enviado pelo âmago da Floresta, que as leva no cangote até suas mais recônditas profundezas. De lá, elas saem envolvidas por uma crosta que as protegerá do mal. E mais, dizem que vozinhas e mãozinhas vêm com aptidões para cantar e tocar as belezas da brenha. Crescidas, amadurecidas e já artistas, tornam-se representantes da missão de proteger a Floresta e sua riqueza... Atenção, eu não vi, mas não duvido nada.

Mas prestem atenção, desmatadores e garimpeiros ilegais: assim como temem a Federal que os prende e taca fogo em seus apetrechos de destruição, temam também os que a representam, porque ela, a Floresta, os tem como seus protegidos, enquanto a mesma Floresta, que vocês destroem, os repudia.



Bem, agora volto a atenção para uma de suas representantes, Raidol, artista trans-amazônida que lançou Todas as Mensagens Que Nunca Te Enviei (selo suave.cito), com músicas próprias compostas com parceiros. O EP vem acompanhado de uma sessão gravada ao vivo na Ilha de Mosqueiro, em Belém, quando as músicas foram apresentadas ao público. As participações de Maderito Fora do Normal, Rebeca Lindsay e Luê fortalecem o canto de Raidol, brilhante artista pop.



Sintetizadores ajuntados à guitarra e à percussão estimulam a voz poderosa de Raidol, ela que, como mensageira da Floresta, canta e revela a sensibilidade de sua voz... E a Floresta a reconhece e abençoa.



Seja cantando brega paraense ou “melody”, ela tem em si o pop amazônico, dançante e arrebatador. E por mais que sintamos ares de urbanidade no seu trabalho e no de seus diversos parceiros, frutos das memórias de sua infância, vivida em Ananindeua (região metropolitana de Belém), sua voz exprime a força de uma Floresta mãe que a tudo testemunha e a tudo consagra. Creiam, Raidol é toda pop! Axé!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: produção: Will Love; guitarra: Melina Forô; captação de voz: Studio Casa; Fotos e capa: Tereza e Aryanne; idealização e produção de arte: Josué; direção criativa e Styling: Vinny Araújo; assistência styling: Fê Pinheiro; beleza: Bella pra Jesus.



Ouça o álbum

