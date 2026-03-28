Sonhando o sonho alheio

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Publicado em 28/03/2026 às 10:56

Alterado em 28/03/2026 às 10:56

Uma noite eu sonhei que a música invadia meu corpo – ela soava como uma sinfonia que mesclava uma linda voz feminina com as teclas de um piano. Eu percebia nitidamente a cena: dela brotavam sons que pareciam sobrenaturais, tamanha era a sua envergadura – impressionava-me tamanha beleza. Era, enfim, a música tornando real a ancestral ilusão de ser a salvação de nossa vida, agora reafirmada por teclas pretas e brancas, como se fossem estrelas cadentes acabadas de vir do céu.

A principio, pensei que havia muitos pianistas ao lado do piano. Sim, havia! Logo pude notar que uma moça estava recostada naquele belo instrumento. Sim, ela estava ali! Pra não acordar, aquietei-me, e o sonho seguiu... eu gostava dele – muito! Eis que um dos pianistas assume o banco do piano, olha para a moça, sorriem entre si, e a música toma conta do ambiente onírico. Meu Deus, a voz dela soava como um instrumento delirante, enquanto as teclas viravam acordes humanos a se espalhar pelo ar.

Não, eu não podia acordar naquele momento tão sublime. Não acordei! Um segundo pianista se aproximou do piano e também fez valer o seu dom de criar música, aquela que nos dá certeza de que tudo vale a pena. As teclas se encontravam com a voz da moça e amavam-se intensamente, como feitas umas para a outra. E eram mesmo! Àquela altura, eu achava que delirava... e assim era.

A música me possuía, como possuía a moça de voz bonita e cada um dos pianistas que se valiam do instrumento – e a moça a cantar o seu sonho que, naquele instante, era meu também. Intrometido, compartilhei da fantasia que regozijava a todos os que ali sentiam a música se transformar na chance de uma vida melhor para criadores e criaturas. Acordei!



PS1. Um Piano em Cada Canto, álbum da pianista Ana Paula Moreti (Melhor Artista MPB do Sudeste – Prêmio Profissionais da Música 2025), seguiu o formato de gravação “ao vivo”, com takes sem correções. Assim, Ana gravou cada faixa com um pianista diferente, e voz e instrumento se irmanaram.

PS2. Os pianistas, as canções e seus autores: André Mehmari em “O Ciúme” (Caetano Veloso); Paulo Calasans em “Portal da Cor” (Milton Nascimento e Ricardo Silveira); Marco Brito em “Trocando em Miúdos” (Chico Buarque e Francis Hime); Michel Limma em “Tanta Saudade” (Djavan e Chico Buarque); Thiago Santana em “A Gente Merece Ser Feliz “ (Ivan Lins e Vitor Martins); Erik Escobar em “Certas Canções” (Tunai e Milton Nascimento); Fábio Torres em “Viola Enluarada” (Marcos Vale e Paulo Sergio Vale); Maurício Piasarollo em “Não Dá Mais Pra Segurar – Explode Coração” (Gonzaguinha); Otmaro Ruiz em “ Super-homem, a Canção” (Gilberto Gil).

Aquiles Rique Reis

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Ficha técnica:

Mixagem e masterização: Thiago Santana; produção geral: Alexandre Cunha; todas as gravações incluem audiovisual; patrocínio: PNAB/PROAC, lei de cultura do Estado de São Paulo.

Ouça o álbum:

