A magia de um grande talento (Uma ilha de encanto cercada de afeto por todos os lados)

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Publicado em 07/03/2026 às 11:58

Alterado em 07/03/2026 às 12:28

No dia 26 de fevereiro, o MPB4 fazia dois shows no Blue Note paulistano, quando na plateia sacamos a presença ilustre de um músico por quem temos profunda admiração. Coube a mim dar o boa noite e anunciei a presença do cantor, que é um dos maiores do Brasil: Renato Braz! Ao final, ele foi ao camarim e presenteou a cada um de nós com um exemplar do seu novo álbum, Renato Braz – Canário do Reino – Uma homenagem a Tim Maia. É sobre esse trabalho imaculável que tratarei hoje.

Gente, o Renato está cantando melhor do que nunca! Tim Maia, seja lá onde estiver, deve estar ouvindo enlouquecidamente. Ora, se o “síndico” pode estar delirando, imagine eu, um mero ouvidor da boa música brasileira, como me sinto ao final de cada audição... afirmo: estou eu aqui e agora em estado de graça!



A cada música do repertório, Renato se entrega ao tributo com o ardor de grande fã do Tim que ele é. Com arranjos supimpas, os instrumentistas dão voz a seus instrumentos com apaixonada e sincera emoção.



Nas participações especiais, o destaque é Nana Caymmi. Sua gravação, pelo que soube pelo Dori Caymmi, ocorreu numa visita de Renato à amiga, já então bem adoentada. Ele chegou na casa dela com um equipamento completo de gravação e pediu para que ela cantasse com ele “A Lua e Eu”. Segundo Dori, só Renato Braz para conseguir que Nana aceitasse participar. E, ainda segundo Dori, Nana cantou como um anjo na terra! Crianças, eu ouvi!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Algumas das 15 faixas:

“Eu Amo Você” (Cassiano e Silvio Rochael); “A Rã” (João Donato e Caetano Veloso); “Você” (Tim Maia); “Você Eu, Eu e Você (Juntinhos)” (Tim Maia); “Um Dia de Domingo” (Michael Sullivan e Paulo Massadas) – participação especial: Beatriz Id; “Chocolate” (Tim Maia) – participação especial: Dorival Passos de Almeida Braz; “Eu e a Brisa” (Johnny Alf) participação especial: Áurea Martins; “Azul da Cor do Mar” (Tim Maia); “A Lua e Eu” (Cassiano e Paulo Zdanowski) – participação especial: Nana Caymmi.

Ficha técnica:

Voz, violao e percussão: Renato Braz; piano e piano elétrico: Antonio Garfunkel Braz; percussao e pandeiro: Bre Rosario; baixo: Sizao Rafael, Sales Brito, Rogerio Menudo e Rodrigo de Oliveira; bateria: Ivan Alves; trombone: Sergio Coelho, Valber Oliveira e Wellington de Souza; saxes baritono e alto: Wellington de Souza; sax tenor: Alexandre Rodrigues; trompete: Reynaldo Izeppi; percussao: Ze Pitoco; piano, violão e arranjos para “A Lua e Eu”, “Eu e a Brisa” e “Neves e Parques”: Cristovão Bastos; João Lira: violão; violoncelo: Alceu Reis; coro: Beatriz Id, Carla Ponsi, Cris Pelarin e Karine Telles.

Direção artística: Renato Braz; direção e produção musical; mixagem e masterização: Mario Gil; gravação: Fabrício Carpinetti Garcia; produção executiva: Carolina Gouveia;

Ouça o álbum



