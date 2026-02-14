Conhecer para cultivar e preservar

.

Publicado em 14/02/2026 às 12:09

Alterado em 14/02/2026 às 12:09

Hoje trataremos de Arcos Brasileiros (independente), álbum que reúne violino, instrumento ligado à música europeia, e rabeca, cuja brasilidade remonta a tempos ancestrais. E assim, somando atributos, os dois reafirmam sua gemelaridade.



Habituados a frequentar partituras musicais distintas, eis que o violino soa tão popular quanto erudito soa a rabeca. E tudo graças a Vanille Goovaerts e a Ricardo Herz, que se encarregaram de quebrar paradigmas – lembremos que em tempos imemoriais o violino já foi chamado de rabeca.



Dissipada a ironia acima, convido-os a ouvir Arcos Brasileiros e ilustrarem-se com a verve tão musical quanto pedagógica de Goovaerts, violinista francesa apaixonada pela rabeca e pelo forró desde quando iniciou pesquisa sobre a música brasileira em 2018, e de Herz, um dos nomes mais importantes do violino popular no Brasil, reconhecido por sua técnica inovadora ajustada ao violino e à rabeca.



Arcos Brasileiros traz um repertório autoral e inédito (com exceção de “Odeon”, de Ernesto Nazareth), expondo o timbre dos instrumentos que vibram em ritmos populares com limpidez cristalina. Assim, a riqueza da sonoridade das cordas soa como são: unha e carne em uma harmonia musical exata.



E o que rola é o inesperado revisto e ampliado: a bendita diversidade de xotes, baiões, maracatus, frevos, os toques de Iúna e do boi, mais forrós, sambas, ijexás, choros e marchinhas. Extraordinários!



Desde a primeira faixa, tem-se a riqueza da rabeca ampliada pelo violino, comprovação arrebatadora do que virá a seguir. Logo uma peça de concerto dá lugar ao som nordestino, popular que só ele e mais rico do que sempre. Extraordinário! As cordas estalam seu ritmo em profusa magnitude. Enlouquecidas, clamam novamente à nordestinidade, num preito à memória. Extraordinária! As cordas demandam e a voz ajunta-se a elas. Gêneros vem e vão. Tudo alterna no compasso da criatividade dos instrumentistas, e a relevância de Arcos Brasileiros transcende seu conteúdo, extraordinário!



Ouçam com atenção cada faixa e preparem-se, pois o trabalho ainda será acrescido de um segundo álbum a ser utilizado como playback, com faixas separadas para uso pedagógico e acessível a músicos que não leem partitura ou com deficiência visual. Essa segunda versão trará ainda um arquivo PDF com as partituras, permitindo a circulação desse repertório no meio acadêmico e entre estudantes, e o registro audiovisual do processo criativo, desde o gestual até à expressão corporal, anotados na música popular.



Aquiles Rique Reis

Ficha técnica:

Concepção, violinos, rabecas e composições: Vanille Goovaerts e Ricardo Herz; áudio, gravação, mixagem e masterização: Daniel Tápia; fotos: Carmen Fernandez; vídeos: Gabriel Boieras; design gráfico: Bel Andrade Lima; produção executiva: Marina Herz (Herz Produções); assessoria de imprensa: Débora Venturini.

