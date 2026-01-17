Um Arrigo Barnabé como você nunca ouviu

...

Publicado em 17/01/2026 às 07:09

Alterado em 17/01/2026 às 11:26

O álbum sobre o qual trataremos hoje, certamente, surpreenderá os admiradores do compositor, cantor e pianista londrinense Arrigo Barnabé, mesmo aqueles que o acompanham desde o início. Sim, porque ao ouvir Chiaroscuro – Waltzes by Arrigo Barnabé (ADS), talvez venha à mente o mesmo estranhamento de quando ouviram suas composições pela primeira vez: músicas absolutamente diferenciadas das de outros grandes compositores da época, melodias inusuais, gêneros musicais escassamente estudados e pleno de soluções harmônicas absurdamente imprevisíveis. Enfim, um criador incomparável em sua criatividade.

Quem se propôs a essa tarefa foi o pianista Paulo Braga. Além de músico, Braga é compositor e educador, com sólida formação na música instrumental brasileira. Formado em piano pelo Conservatório de Tatuí, foi professor da Unicamp e atuou como coordenador artístico e pedagógico da Emesp Tom Jobim. Sua parceria artística com Arrigo Barnabé teve início em 1988 e se estende por diversos formatos de grupos, óperas e trilhas de cinema.



Foi através de nove valsas compostas entre os anos 1970 e 2010 que Paulo Braga idealizou Chiaroscuro. Claro que vocês, admiradores de Arrigo, conhecem a concepção de cada uma delas. Mas talvez não conheçam, ainda, as peças para as quais Paulo Braga descortinou vida própria, para além de sua originalidade, renovando-as em improvisações que clamam por respirar os mesmos ares sob os quais Arrigo os concebeu.





Capa do CD Foto: reprodução

Ouso mesmo dizer que Braga fez-se parceiro de Arrigo, tamanha a dimensão libertária dada às valsas pelo seu piano, inclusive aquelas que, originariamente, têm letras. Reconstruindo-as todas com interpretações, em que o experimentalismo vibra pelos seus dedos, resultando num imenso caleidoscópio – diria mesmo que se pode pegar o seu sabor universal e vanguardista com a mão.



Encantemo-nos todos com “Londrina”, composta por Arrigo em 1978, um de seus primeiros movimentos para dialogar com a tradição da canção brasileira; “Cidade Oculta” (AB, Eduardo Gudin e Roberto Riberti), feita para o filme homônimo de 1986, dirigido por Chico Botelho; “Luzes e Sombras”, composta para o longa Oriundi, de 2000, dirigido por Ricardo Bravo; e “Ano Bom”, (AB e Luiz Tatit).



E mais: “Sinhazinha em Chamas”, “Luar”, “Vai, Menina, Vai (Anita)”, “Todo Coração” e “Lenda”, que contemplam uma pequena parte da trajetória produtiva de um compositor que se distingue pela ousadia delirante de buscar beleza no (des)compasso e na (des)estrutura da música, como forma de revolucioná-la. Virtude captada pela eloquência avassaladora do piano de Paulo Braga.



Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Produção artística e arranjos: Paulo Braga; produção musical: Gustavo Cândido; técnico de piano: Djalma Carvalho; capa: Fábrica, Roger Barnabé; gravação: Estúdio Monteverdi.

Ouça o álbum (free)

