Do solo à dupla
Publicado em 27/12/2025 às 07:09
Alterado em 27/12/2025 às 12:38
Hoje vamos de Bicudos Dois (Biscoito Fino), álbum de Alfredo Del-Penho e Pedro Paulo Malta. Eles voltam vinte e um anos após o lançamento de Dois Bicudos, quando os dois grandes cantores solo se juntaram para trazer de volta à memória afetiva dos brasileiros o som das clássicas duplas vocais, tais como Francisco Alves e Mário Reis, Joel e Gaúcho, Ciro Monteiro e Dilermando Pinheiro, e Lúcio Alves e Dick Farney.
Um parêntese, e aqui não vai nenhum juízo de valor. Não confundir as duplas de samba, quando os cantores se revelam devotados ao registro vocal original, preservando suas características, com as sertanejas, que têm sempre o mesmo estilo vocal, soando praticamente igual entre si: um vibrato supervalorizado e a cantoria se valendo da técnica que permite ir da “voz de peito” ao falsete, sem que, aparentemente, os vocalistas se esforcem para alcançá-las.
Voltemos a Bicudos Dois – um repertório primoroso! Eis alguns destaques:
“Desafio do Malandro” (Chico Buarque): o samba vem maneiro, com o som grave do clarone integrado aos violões de oito cordas e ao tenor. “Doralice” (Dorival Caymmi): a dupla vem a capella, seguindo só com um tamborim a acompanhá-la. “Seja Breve” (Noel Rosa): clarone e chapéu de palha são o bastante para arrepiar o clássico de Noel. “É Preciso Discutir” (Noel Rosa): a delicadeza do samba de Noel vem com arranjo de sopros! “Reserva de Domínio” (Mauro Duarte/Paulo César Pinheiro): o clarinete e o sete cordas trazem o samba em tom menor. “Prece do Jangadeiro” (Pedro Amorim): o acordeom inicia e o violão de oito acompanha. Os solos vocais são poderosos. “O Que Vier Eu Traço” (Alvaiade e Zé Maria): o suingue e as vozes da dupla são contagiantes. Um tacet e, na volta, o samba dobra o andamento. “Santinha” (Chico Adnet e Mário Adnet): o bandolim abre o arranjo que logo traz os violões de sete e oito cordas. Os experientes cantores não se fazem de rogado, cantam pra valer! “O Que Será de Mim” (Ismael Silva, Nilton Bastos e Chico Viola): Ismael não poderia ficar de fora do álbum da dupla Del-Penho e Aragão, trabalho perfeito para amantes do samba e seus intérpretes.
Aquiles Rique Reis
Músicos: Marcus Thadeu: bateria; Paulino Dias: percussão; Pedro Aune: baixo acústico; Paulo Aragão: violão de 8 cordas; Rui Alvim: clarone, sax alto e clarinete; Pedro Aragão: violão tenor e bandolim; Thiago Osório: tuba; Dirceu Leite: sax tenor; Aquiles Moraes: trompete; Maurício Carrilho: violão de 7 cordas; Luciana Rabello, João Callado, Jayme Vignoli e Alfredo Del-Penho: cavaco; Kiko Horta: acordeom; Fernando Leitzke: piano; Pedro Amorim e Marcílio Lopes: bandolim.
Ficha técnica: Direção musical: Paulo Aragão; textos e pesquisa de repertório: Alfredo Del-Penho e Pedro Paulo Malta; arranjos: Paulo Aragão, Alfredo Del-Penho, Jayme Vignoli e Maurício Carrilho; gravação: Lucas Ariel e Diego do Valle; mixagem: Lucas Ariel.