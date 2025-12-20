A obra de Hermeto Pascoal vive

...

Publicado em 20/12/2025 às 08:52

Alterado em 20/12/2025 às 09:08

Hoje trataremos de Obra Viva de Hermeto Pascoal – Vol. 1 Flautas (Gravadora Rocinante), recém-lançado em LP (também disponível nas plataformas de música). Na verdade, é o primeiro volume de uma série dedicada à música de Hermeto. Com composições inéditas ou pouco exploradas, reúne peças que o mestre escreveu para flautas entre 1982 e 1985.

O trabalho reúne grandes flautistas: Aline Gonçalves, Andrea Ernest Dias, Carlos Malta, Eduardo Neves e Marcelo Martins. A depender da composição gravada, a formação é reforçada pelo piano de Marcelo Galter e/ou pelo trombone de Rafael Rocha. Assim abriu-se o caminho para a celebração de uma das mil facetas do gênio alagoano.



Partindo do acervo de partituras de Hermeto Pascoal, digitalizado pelo multi-instrumentista mineiro Felipe José, foram selecionadas obras nas quais Hermeto patenteou sua criatividade, a partir do extraordinário conhecimento que sempre teve desse instrumento fundamental em sua trajetória. Jovino Santos Neto, instrumentista e compositor, organizador do acervo e ex-integrante do grupo de Hermeto, afirma que o Bruxo “conhece profundamente todos os recursos e limites da flauta”.



As peças são composições camerísticas e populares que, graças aos virtuosos instrumentistas, reviveram as ousadias harmônicas e melódicas de Hermeto. Ao mostrar a exata dimensão do que trepidava na cabeça do mestre, a audição desmistifica a incompatibilidade entre a música popular e a erudita.



“Amigo Sion”, composta em 1982, que ganhou um arranjo para flautas por volta de 1985, abre o Lado A do LP. Com Carlos Malta na flauta em sol, mais Marcelo Martins, Andrea Ernest Dias e Aline Gonçalves completando o naipe, a sonoridade é de tirar o fôlego.



“Duo de flautas n.º 1” vem sob a responsabilidade de Aline Gonçalves e Carlos Malta. O divertimento ecoa sob os sopros dos flautistas. Enquanto se ajuntam e se separam, brincam de tocar a beleza que têm nas mãos.



Sugiro vivamente atenção aos quartetos para flautas e trombone: nas flautas, Aline Gonçalves, Andrea Ernest Dias, Carlos Malta e Eduardo Neves, e no trombone, Rafael Rocha. O “N.º 1” tem dissonâncias explícitas, já o “N.º 2” vem melodioso. O “N.º 3” abre com o trombone, enquanto as flautas o cortejam.



Também em “O Duo de Flautas n.º 1”, por Aline Gonçalves e Carlos Malta, saltitam e iluminam as flautas que pululam como vaga-lumes; já “O Duo de Flautas n.º 2”, a cargo de Eduardo Neves e Andréa Ernest Dias, chega lírico e pleno de nordestinidade.



Creiam, minhas amigas e meus amigos, a Obra viva de Hermeto Pascoal – Vol. 1 Flautas é a música de Hermeto Pascoal abençoada pelos instrumentistas que a destacam.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Direção artística: Sylvio Fraga; direção e produção musical: Bernardo Ramos; gravação: Pepê Monnerat, Arthur Damásio e Flávio Marcos Batata; mixagem e masterização: Arne Schumann.

