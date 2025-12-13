A grandeza de Áurea Martins e Cristovão Bastos

...

Publicado em 13/12/2025 às 07:07

Alterado em 13/12/2025 às 11:30

Pra começo de conversa, Áurea não é uma, mas muitas cantoras reunidas numa só. O Universo as juntou num só corpo, íntegro em sua negritude e numa só e bendita voz. Reunidas todas as Áureas, tem-se o milagre da transformação do canto de nossa dama preta em uma rara iguaria".... Provar seu canto de amor e dor, é se redimir.



Seguindo a prosa, Cristovão Bastos é um gênio do piano. Seu instrumento é um tesouro de onde brotam sons admiráveis. Entre dedilhados e acordes, o pianista mostra o caminho nascido da sabedoria de um então aprendiz na arte de tocar e amar que se mostra grandiosa em sua simplicidade, ensinando que a desafetação é melhor do que qualquer presepada. Assim como Áurea, Cristóvão também não é só um, são muitos, todos plenos de mãos e dedos com vida própria, independentes.



Após louvá-los, vamos tratar de Amizade (Garapa Produções), um encontro afetivo que celebra décadas de parceria musical entre os dois. Eis algumas:



“Vem Hoje” (Moacyr Silva e Antônio Maria): alguns acordes e sente-se que, definitivamente, teremos pela frente uma sucessão de voz e piano, apta a criar atmosferas dilacerantes para obras definitivas.



“Doce de Coco” (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho): o clássico de Jacob e Hermínio encontra a pegada do piano que entrega delicadeza para Áurea dar sua assinatura definitiva ao encanto. O intermezzo do piano, solando a melodia e logo se dando ao improviso, ganhando ritmo, é igualmente categórico.



“Neste Mesmo Lugar” (Armando Cavalcanti e Klécius Caldas): a intro anuncia essa obra clássica e adorada desde sempre. Fazendo sangrar os corações, Áurea canta como se fosse a penúltima música de uma noite enfumaçada num cabaré, lá onde os amores se encontram e se desencontram.



“Todo o Sentimento” (Cristovão Bastos e Chico Buarque): ao chegar aqui, a audição pediu um tempo. Por Deus, o que é isso? Essa música é a mais bela de todas as criações que se dedicam à beleza! O que dizer de um piano e de uma voz que têm a ventura de se atirar a ela, ávidos e doces? Meus Deuses!



Seguem-se “Outra Vez, Nunca Mais” (Sueli Costa e Abel Silva); “Com Você” (Miguel Rabello e Roberto Didio), participação especial de Miguel Rabello; e “Voz de Samba” (Cristovão Bastos e Roberto Didio), com participações especiais de Gabriel Cavalcante (voz) e Miguel Rabello (violão).



E aqui, no ponto final desse lindo álbum, afianço-lhes que quem ama música tem obrigação de conhecer Amizade, de Áurea Martins e Cristovão Bastos.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Áurea Martins: voz; Cristovão Bastos: piano e voz, direção musical e arranjos; Miguel Rabello: violão e voz; Gabriel Cavalcante: voz; Roberto Didio e Miguel Rabelo: produção musical; Alexandre Hang: gravação, mixagem e masterização. Projeto gráfico: Flávia Tonelli; texto de apresentação: Hugo Sukman; comunicação e redes: Elfi Kürten Fenske.

Ouça o álbum

