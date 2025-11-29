É tempo do renascer do coco que ajunta as gentes!

...

Publicado em 29/11/2025 às 07:09

Alterado em 29/11/2025 às 11:47

Hoje é dia de Sambada (CD independente, sem incentivo público, nem apoiadores, já disponível nas plataformas digitais), álbum com coco de roda e beats eletrônicos do poeta, compositor e percussionista pernambucano DMeloCoco. Nascido no Recife, em 1983, e criado em Camaragibe, DMelo achegou-se ao coco desde sua infância em Bom Jardim, cidade do Agreste pernambucano. Para que tenham noção do calibre do cara, digo-lhes que DMelo tem o coco nas veias e com ele consegue contaminar as veias alheias (dessa percepção vem o título deste texto); e que, desde 2016, ele integrou e colaborou com vários grupos da cena musical e cultural independente, como o Menestréis Cantador e o Coco dos Capoeira, dentre outros.



Em Sambada, ouve-se e atenta-se para a importância do coco, gênero musical precursor da ancestralidade nordestina, que se entrelaça aos seus coirmãos de energia e sedução. Sempre partindo do coco de roda, praticado na Zona da Mata do Agreste de Pernambuco, estabelece-se uma conversação do coco com a cabula, o rap, o trap, o funk, o soul e, pelas mãos de DMeloCoco, também com o noise eletrônico. Mirando o foco na sonoridade da tradição e da contemporaneidade, e para que tudo se ouça sem isolamentos, apenas mesclando para multiplicar, DMelo tira do coco qualquer tipo de ranço anacrônico. Assim é Sambada, um CD criado e desenvolvido a partir de maracatu, caboclinho, capoeira, ciranda, baião e samba.



Com a percussão pautando os arranjos de guitarra, sanfona, pífano e baixo, os instrumentistas se expressam em extraordinário congraçamento com os tambores, que batem e realçam os valores afro-brasileiros – todos imbuídos de uma força tamanha que faz os corpos estremecerem em consonância!



O álbum inicia com “Canção Para o Povo da Rua”, que nada mais é do que um chamado coletivo ao congraçamento, à festa e à cidadania cultural. Na sequência, “Morubá” mistura a batida do trap com atabaques que evocam toques de terreiro (também em versão audiovisual, lançada junto com o álbum). Logo depois, “Caboclo de Família” revela a ancestralidade indígena e a sua ligação com a terra que cuida e onde se habita. “Paranambuca” traz o grave do maracatu, em homenagem explícita ao nome do estado. Já “Capoeira Odoyá” tem o movimento corporal de defesa, enquanto a religiosidade prepondera. “Carta Pra Cecy” inicia com o acordeom, enquanto DMelo declama os versos, plenos de memórias infantis. E “Um Bom Começo” traz o balanço nordestino para o proscênio, entoado por DMelo, com suingue arretado, apoiado por sanfona e coro feminino. Por fim, “Lasca Vara” é cereja no bolo: numa levada instigante, clama ao poder de criação, enquanto seus versos preparam para o gran finale da sambada de DMeloCoco.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Vinícius de Farias: produção; Zé Freire: violão de sete cordas; Iko Brasil: pífano.

