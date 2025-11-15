A orquestra das mulheres fantásticas

...

15/11/2025

15/11/2025

Hoje falaremos de Ponta a Ponta, EP da Funmilayo Afrobeat Orquestra, que se vale da sonoridade do afrobeat com influências de rap, reggae e música popular brasileira. Uma de suas maiores forças é que se trata de um grupo integrado só por mulheres, plenas em sua negritude: Larissa Oliveira (trompete), Stela Nesrine (sax alto), Ana Góes (sax tenor), Mariana Oliveira (sax barítono), Amanda dos Anjos (trombone), Anacruse (teclado/synth/Rhodes), Keith Félix (baixo), Jasper Okan (guitarra), Pri Hilário (bateria), Afroju Zambeleua e Sthe Araujo (percussão), Rosa Couto (xequerê e voz).



Engajadas na luta pelos direitos das mulheres, elas vieram ao mundo para serem o que bem desejarem... e viver, amar e cantar. Quando tocam, são possuídas por tal arrebatamento que faz da música uma mensagem sagrada do que pensam e professam. Maravilham os metais da FAO, bem como formidável é a potência da percussão. Instrumentistas virtuosas, seus solos, tanto instrumentais quanto vocais, reacendem a força das deusas e deuses das águas, matas e florestas.



Vamos às faixas.



Inspirada na obra de Itamar Assumpção, “A Cidade É Um Espelho” (Rosa Couto) vem com os sopros que puxam uma levada cadenciada. Os demais instrumentos se ajuntam a eles e fazem o arranjo pulsar até que venham os cantares. Um intermezzo traz os sopros de volta ao proscênio.



“O Encanto e a Maquinária” (Jasper Okan) se vale do sintetizador para antecipar a entrada dos metais que vêm com tudo. Arrepiante! A percussão atiça o clima. O pau quebra! Logo os versos chamam a atenção do ouvinte para a questão do racismo ambiental, aquele que aponta como “aceitáveis” os desastres ambientais desde que atinjam mais os pobres do que os ricos. As vozes abrem em terças, com a letra de Okan se valendo de um jogo de palavras com fumaça: a “fundanga”, pólvora usada para trabalho de descarrego; a “quiumba”, um espírito que prejudica a vida de quem nela encosta, e a “catimbó”, palavra tupi que significa “fumaça de erva”.



“Ponta a Ponta” (Sthe Araujo) trata dos desafios de viver numa cidade múltipla como São Paulo. A letra de Araujo revela sua vivência de mulher negra que cresceu no extremo sul da cidade e circulou em busca do sonho de se realizar como artista. O arranjo é poderoso: a cara da Funmilayo. O grave do sax barítono se destaca no naipe dos metais. Soando adequada à harmonia, a melodia vem com tudo. Meu Deus!

Enquanto o grito libertário soa impulsionado pelo talento de vozes e acordes iluminados, energéticas, as canções demonstram plena noção de sua força, envoltas que estão por uma profunda fé na vida.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Direção artística e produção musical: Funmilayo Afrobeat Orquestra; coordenação e produção: Sthe Araujo; produção musical, arranjos, edição e mixagem: Marcos Maurício; masterização: Felipe Tichauer; produção executiva: Vanessa Soares; arte da capa: BraNw.

Ouça o álbum