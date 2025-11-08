O cantautor do amor

...

Publicado em 08/11/2025 às 11:34

Alterado em 08/11/2025 às 12:03

Hoje trataremos de "O tempo e o amor", quinto álbum do compositor carioca Mauro Marcondes, que se valeu da diversidade da música brasileira para criar quinze canções, bossas, baladas, sambas, choros e boleros.



Ajudado pelos arranjos como sempre adequados de Leandro Braga, um time de admirável linhagem instrumental foi escalado para tocá-las e dar o conforto que MM carece e merece ter para revelar sua obra. Eis algumas.





Detalhe da capa do CD Foto: reprodução (fio preto do contorno inserido na edição)

“Paris, amor” (Mauro Marcondes e Caito Spina): o piano inicia. Dando-se ao amor, a voz bonita de MM vem delicada. O piano o acompanha para assegurar a bela canção que logo ganha ritmo. “Depois” (MM e Gustavo Baião): a bossa nova carrega a paixão que permeia o álbum. As vozes de Masé Sant’Anna e Soraya Nunes acrescentam delicadeza à voz afinada de MM. “Feliz em ter você” (MM e Patricia Secco): o arranjo embala o romantismo, enquanto o encanto do amor rola sensual mar abaixo. “Bolero da solidão” (MM e Paulo César Feital): o suingue do bongô antecipa a entrada em cena da grande dama da música brasileira desde sempre e até hoje: Áurea Martins! (Confira ao final desta resenha um clipe da música).

“Cantar sem fim” (MM e Zéjorge) é outro bolero que MM canta com emoção palpitando na garganta. A marimba predomina no arranjo, que traz os metais e traz novamente as vozes de Masé Sant’Anna e Soraya Nunes. “O que já foi não é” (MM e André Lacerda): o samba vem com a formosura de um arranjo tradicional e a participação de João Cavalcanti (um ótimo cantor, além de filho de Lenine). MM entra no clima e divide o proscênio com Cavalcanti. “No mirante da colina” (MM e Paulo César Feital) começa arritmo. O bandolim chora, chama o ritmo, e o choro pinta bonito.



Convido-os a se deliciarem com "O tempo e o amor", álbum profundo em composições, arranjos e interpretações, nas quais brilham não apenas o cantor e compositor Marcos Marcondes, mas também seus parceiros e os imprescindíveis instrumentistas.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: João Ferraz (gravação, mixagem e masterização); Gabriel Caymmi (projeto gráfico com base nas obras de Patricia Secco); Ari Kaye (foto da capa); Mauro Marcondes (produção geral); Paulo César Feital (coprodução); Naomi Kumamoto (produção executiva); Leandro Braga (direção musical, arranjos e piano); Paulo Aragão (violão de 8); Luiz Flavio Alcofra (violão de 6); João Ferraz (violão de 6 e guitarra); Lucas Porto (violão de 7); Daniel Ganc (viola de 10); Pedro Amorim (bandolim); Léo Pereira (cavaquinho); Rômulo Gomes (baixos acústico e elétrico); Naomi Kumamoto (flauta e flauta em sol); Diogo Gomes (flugelhorn e trompete); Denize Rodrigues (sax tenor); Rui Alvim (clarinete e sax alto); Everson Moraes (trombone); Anderson Cruz (tuba); André Boxexa (marimba); Márcio Amaro (bateria); Netinho Albuquerque e Marcus Thadeu (percussão).

