Um astro pop

Publicado em 01/11/2025 às 08:09

Alterado em 01/11/2025 às 12:20

Caike Souza, um jovem cantor e compositor de 24 anos, natural de Arcoverde-PE, está lançando o seu primeiro álbum autoral, "Entre flores e dores".



Sem rebuscamentos harmônicos, suas melodias soam leves e emolduram seus versos acertados. Impressiona a voz de tenorino recém-entrado na idade adulta. Afinado, seu timbre agudo realça seus versos por vezes tristes, e noutros, o amor juvenil predomina. Isto lhe dá o privilégio de se fazer compreender pela sinceridade que carrega em si. Às músicas.



“Você posterga”: o pop alegre vem com a voz dobrada e aguda de Caike. O naipe de sopros logo entrega para a guitarra improvisar. “Algo me chama”: a levada anterior dá lugar a uma canção que faz o cantor brilhar. “Nas coisas tão mais lindas”: as cordas soam belas no arranjo do Maestro Caixote. Valendo-se de vibrato na voz (por vezes excessivo), a letra vem aos borbotões. A pegada encorpa pela delicadeza das cordas.



“Balançar com você”: com participação do cantor Saulo Fernandes, os metais e a guitarra dão o tom exato pro pop. “Acho bom você parar”: o canto vem à capella. Violões e sintetizadores criam a atmosfera para que a flauta se sobressaia. O teclado assume o intermezzo. Logo após a virada da batera de Thiago Big Rabelo, volta a flauta e encaminha o arranjo ao final.



“Sem pisar no chão”: a forrozeira Solange Almeida participa da gravação. O sax toca o intermezzo. “Metro”: uma bela canção que traz a voz dobrada de Caike em agudos certeiros. “Resto de amor”: levada apenas pelos pianos de André Freitas dos Santos, esta, sem dúvida, é a canção mais elaborada do álbum.

“Há de ser pra sempre”: com participação de Martins, um dos nomes da cena musical pernambucana, é outra linda canção. Após a virada da batera, o arranjo modula e Caike retorna à sua praia segura, onde surfa em segurança. “Demorar em você”: o samba sugere que fechará a tampa. O violão leva suave. O pop logo reassume o lugar no coração do moço.



Assim, Caike Souza mostra sua cara e assume o risco calculado de se tornar protagonista da música pop brasileira. Chegar ao estrelato nacional parece óbvio. Mas manter-se lá dependerá de sua capacidade de se reinventar tanto musical quanto vocalmente.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Jeff Pina: arranjos de base e produção; Thiago Big Rabello: batera; Alexandre Mesquita: baixo; André Freitas Santos: teclados/piano; Jefferson dos Santos Pinas: guitarras/violões e sintetizadores; Caio Henrique: saxofone; Feldeman de Oliveira Lacerda: trombone e arranjo de metais; Luiz Gabriel de Souza: trompete; Marlon Cordeiro: saxofone/flauta; Aramis Abelardo da Rocha: violino 1; Robson Abelardo Rocha: violino 2; Daniel Pires da Silva: viola; Deni Rocha Feijó: cello; Raphael Ota: captação de vozes; Victor Nery: gravação de base; Zeca Leme: captação de metais; Adelcio Custódio: mixagem e masterização.



