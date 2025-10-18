A sanfona que tanto amamos

Publicado em 18/10/2025 às 10:24

Hoje falaremos sobre a sanfona, instrumento que aqui brilha pelas mãos do sanfoneiro Kiko Horta. Respeitado entre seus pares pela excelência com que toca o instrumento, ele está lançando seu primeiro álbum solo, Sanfona Carioca (Selo Mestre Sala).

Como está explícito no título, o CD sintetiza a trajetória da sanfona brasileira segundo a ótica instrumental carioca de Kiko, que, entretanto, valeu-se da universalidade de Luiz Gonzaga, Orlando Silveira, Dominguinhos, Sivuca e Chiquinho do Acordeom.



E agora vamos ao repertório.



“Deixa o Breque Pra Mim” (Altamiro Carrilho): a melodia flui com Marcus Suzano (pandeiro), Luís Filipe de Lima (violão sete cordas), Luiz Barcelos (bandolim) e Ivan Machado (contrabaixo elétrico). A sanfona de Kiko improvisa, o bandolim sola e tudo fica muito a gosto.



“Catita” (K- Ximbinho): sete cordas e bandolim iniciam e logo entregam a melodia pra sanfona. Pandeiro e baixo elétrico seguram as pontas. A sanfona improvisa.



“Chorinho de Gafieira” (Astor Silva): vixe, que o papo é sério! A pegada do arranjo é contagiante. O bandolim improvisa e a sanfona logo divide o proscênio com ele, até voltar num improviso pleno de eficiência.



“Recomeço” (Kiko Horta): o violão de sete cordas toca a intro do belo tema de Kiko, cuja sanfona se encarrega de o levar à frente. O sete volta a brilhar. O ritmo rola afetuoso pela suavidade do pandeiro.

“Comigo é Assim” (José Menezes e Luiz Bittencourt): a sanfona abre e o pandeiro vem com ela. Suingue na veia! O diálogo do duo instrumental soa perfeito.



“Chorinho Para Miudinho” (Dominguinhos): Dominguinhos está presente com um choro esperto. Sanfona e bandolim dão conta do recado. Os improvisos vêm perfeitos.



“Dino Pintando o 7 Cordas” (Sivuca): e chega a hora da homenagem ao grande Dino Sete Cordas. E o sete fulgura pelas mãos de Luís Filipe, enquanto a sanfona resfolega, bonita que só, e o bandolim toca e também arrasa.



“Forró Transcendental” (Kiko Horta): balanço total, de fazer o mocinho tímido pular da cadeira e se achegar pra chamegar com a bela dama. O improviso do bandolim adere ao som da sanfona e criam um lindo momento harmônico.



“Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz): o samba em tom menor vem com a sanfona dando intensidade a ele. O sete surge e chama a atenção para seus baixos encadeados. O balanço é pleno de vigor e charme. A sanfona conduz ao final.



“Um Tom Pra Jobim” (Sivuca e Oswaldinho): o forró é quente! O ritmo segura a parada com firmeza. Cabe à sanfona e ao bandolim abrilhantarem o som que rola pelas mãos dos instrumentistas que realizaram um belo trabalho. Com o tributo de Sivuca e Oswaldinho a Tom Jobim, o álbum Sanfona Carioca fecha a tampa.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Produção musical: Luís Filipe de Lima e Kiko Horta, produtor associado: Celso Filho, mixagem, masterização e gravações adicionais: Tuta Macedo.

