Som brasileiro, afro-indígena e erudito
Publicado em 27/09/2025 às 10:34
Alterado em 27/09/2025 às 10:43
O compositor João Marcondes nos traz agora o álbum Afro-Brazilian Suite Ancestrality for Harp, Cello and Clarinet (selo Azul Music). Um trabalho de referência a demonstrar e aproximar da música erudita a pluralidade de nossas raízes ancestrais. Álbum que é a sequência de um projeto simplesmente admirável de Marcondes.
A gravação conta com duas formações instrumentais: uma, com harpa (Sole Yaya), violoncelo (Marialbi Trisolio) e clarinete (Ovanir Buosi), interpretando cinco das nove peças do repertório: “Overture: The Ant's Intertwined Step for Harp, Cello and Clarinet”; “Waltz: Golden Ancestry Pt. 1 for Harp, Cello and Clarinet”; “Cadence: Golden Ancestry Pt. 2 for Harp, Cello and Clarinet”; “Largo Trivial: Invisible Feeling For Harp, Cello and Clarinet” e “Waltz and Cadence: Golden Ancestry for Harp, Cello and Clarinet”.
Outra, com harpa (Sole Yaya), violoncelo (Marialbi Trisolio) e violino (Leandro Dias), tocando “Briefs for Harp, Cello and Violin”; “What Was Essential to Me: For Harp, Cello and Violin”; “Contemplative for Harp, Cello and Violin” e “Short Time for Harp, Cello and Violin”.
Como se nota, houve tão-somente uma única troca de instrumentos entre as duas formações instrumentais. Todavia, o engenho de João Marcondes soou de tal forma que a mudança timbrística do clarinete para o violino, creiam, proporciona uma diferença formidável da sonoridade de uma formação para a outra.
Agora eu realçarei uma peça de cada formação instrumental – dois exemplos claros da destreza de Marcondes. Da primeira, “Waltz: Golden Ancestry Pt. 1 for Harp, Cello and Clarinet”, quando o clarinete se ajunta ao violoncelo, resultando numa emissão de frases com sons graves, intensos e de profunda formosura. Logo o dedilhar da harpa se encarrega de acrescentar ainda mais poder de encantamento à melodia e ao ritmo. E a ancestralidade se impõe, garantindo que presenciamos algo único.
Em “Short Time for Harp, Cello and Violin”, da segunda formação, destaco o violino que toca o tema em pizzicato e segue se valendo de acordes em compassos intercalados. Logo a harpa abre a cama para que o violino se valha do arco e o violoncelo se ajunte a eles para construírem um novo som instrumental. Alguns acordes à frente, o violino volta ao pizzicato. Logo também a harpa retoma sua leveza, enquanto o violoncelo volta à cena com seu som robusto.
Os sons que emanam de Afro-Brazilian Suite Ancestrality for Harp, Cello and Clarinet demonstram que vale muito ouvir o álbum arrebatador.
Como já disse anteriormente, repito e despeço-me: hoje reavi amostras do quanto o erudito não é antagônico ao popular. Ao contrário, são complementares em seus requintes; contrastantes em seus acordes; plurais em suas harmonias.
Aquiles Rique Reis
Ficha técnica: gravação, mixagem e masterização: Adonias Souza Jr. (Estúdio Arsis)