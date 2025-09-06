DICAS DO AQUILES
A utopia fantástica de Dori Caymmi
Publicado em 06/09/2025 às 10:46
Alterado em 06/09/2025 às 10:47
Hoje vamos de Utopia (Biscoito Fino), o recém-lançado álbum de inéditas de Dori Caymmi, ele que está na flor da jovialidade musical de sua carreira – fato a ser comemorado com vivas e salves pelos amantes da música brasileira. Suas músicas soam com o frescor do bom senso de quem conhece os atalhos da confecção de harmonias e melodias.
Algumas músicas:
“Búzios Azul” (Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro), com participação do Boca Livre, inicia com o Boca fazendo coro para que brilhe o cantar de Dori. Os cinco seguem com ele fazendo a quinta voz do arranjo vocal de Maurício Maestro. Instrumentistas: Dori Caymmi (violão), Maurício Maestro (violões de aço e náilon e baixo elétrico), Itamar Assiere (piano) e Jurim Moreira (batera).
“O Nome da Moça” (DC e Roberto Didio) traz a voz de Mônica Salmaso. A intro é do violão de Dori e do clarinete de Cristiano Alves. Acompanhada só pelo violão, vem Salmaso, meu Deus! O clarinete se ajunta a eles para logo tocar um intermezzo. Dori volta a cantar com Salmaso. A delicadeza se acentua. Instrumentistas: Itamar Assiere e Paulo Aragão (violão), Jorge Helder (baixo elétrico) e Jurim Moreira (batera).
Para “Viageiro” (DC e Paulo César Pinheiro), Dori convidou um grande coral: MPB4, Mônica Salmaso, Boca Livre e Sérgio Santos. A viola (Neymar Dias) ponteia o baião. A sanfona (Lulinha Alencar) se ajunta a ela e apoiam Dori e o coral. O arranjo embala a cantoria. Instrumentistas: Dori Caymmi (violão), Itamar Assiere (piano), Paulo Aragão (violão), Jorge Helder (baixo elétrico), Jurim Moreira (batera).
“Pelas Mãos de Algum Poeta” (DC e Sérgio Santos) conta com a participação de Sérgio Santos. Com sua bela voz, Sérgio se ajunta com Dori e arrasam no duo em uníssono. Instrumentistas: Dori Caymmi (violão), Itamar Assiere (piano), Jorge Helder (baixo elétrico), Jurim Moreira (batera e percussão), Lulinha Alencar (sanfona) e Neymar Dias (viola).
“Isabela” (DC e Ivan Lins) tem a participação de Ivan. Jorge Helder está no baixo elétrico e Jurim Moreira na batera. Dori canta com o piano de Itamar Assiere, e Ivan com apoio das flautas em sol e em dó de José Carlos bigorna e Dirceu Leite.
Para regravar o frevo “Ninho de Vespa (DC e PC Pinheiro) – a única não-inédita do álbum –, Dori chamou o MPB4. O arranjo vocal de Paulo Pauleira tem nos saxes alto de Dirceu Leite e do tenor de Zé Carlos Bigorna o apoio para as vozes. Instrumentistas: Assiere (piano), Jorge Helder (baixo elétrico) e Jurim Moreira (batera).
Ouvir Utopia é como subir a pedra do Arpoador e, lá do alto, apreciar o por do sol atrás do Morro Dois Irmãos: um arrepio a cada constatação de que a beleza se faz do cenário que a evoca.
Aquiles Rique Reis
Ficha técnica:
Produção: Jorge Helder; produção; gravação, mixagem e masterização: Lucas Ariel (Estúdio Biscoito Fino); assistente de gravação: Walace Ferreira.