Um duo alucinado

...

Publicado em 16/08/2025 às 10:29

Alterado em 16/08/2025 às 10:29

Hoje trataremos de "Com o coração na boca" (Belic Music e Warner Music), álbum de Cida Moreira e Rodrigo Vellozo. Como admirador declarado da Cida, confesso que fiquei curioso quanto ao Rodrigo – eu ainda não o conhecia. Aliás, que enorme surpresa foi para mim ouvi-lo tocar piano e cantar. Senti sua voz vibrar na intensidade da tessitura desvairada de Cida: desentendendo-se, aproximando-se, desdizendo-se, complementando-se, alucinadamente.

“Meu Cavalo Tá Pesado” (José Celso Martinez Corrêa): os pianos se entreolham e vão em meio a desenhos puxados nos graves. As vozes trazem o ar de rebeldia que a música impõe. O ritmo acelera. A força do duo atiça o ouvinte. Atriz/ator, cantores/pianistas, eles batem o texto com frases intercaladas entre si, cada um com seu poder de acicatar. Em “Com o Coração na Boca” (Rodrigo Vellozo e Rômulo Fróes) as vozes vêm, se entrelaçam e dão vida a seus pianos. “Ainda é Tempo Para Ser Feliz” (Arlindo Cruz, Sombra e Sombrinha): o piano soa delicado. Pela voz de Cida e de Rodrigo, a letra vem pausada. O espanto brota e chama a atenção para a capacidade que têm de dar um jeito natural a seus cantares. Chega “Desejo de Amar” (Gabu, Marinheiro) e, emocionada, Cida canta os versos que tratam da solidão. Lamento em forma da mais pura verdade – e a música soa na forma da mais fidedigna paixão. “Velocidade da Luz” (Tundy): o piano toca a intro anunciando a eletricidade que virá à luz. Rodrigo canta trazendo na voz os termos que lhes explodem garganta afora. Já em “Clareza” (Rodrigo Vellozo), delicadamente, o piano toca uma nota grave em pedal. Arritmo, a melodia segue à imagem e semelhança dos versos. Como água e vinho, pau e pedra, o duo segue impetuoso. “Do Jeito Que a Vida Quer” (Benito de Paula) abre com um acorde grave e sonoro do piano que antecede o canto. Mais uma vez arritmo, a melodia vem na voz de Cida. Compassos à frente, Rodrigo assume o canto. Agora juntos, suas interpretações complementam-se num uníssono meio capenga, mas com a nítida certeza que fortalecerá o sucesso de Benito. Por fim, em “Babylon” (Zeca Baleiro) o ritmo vem quente. Cida, mais Moreira do que nunca, vem e arrasa! Meu Deus! E Rodrigo assume o canto. A tampa que está para fechar transforma o caos de “Babylon” num suingue admirável.



A musicalidade de Cida e Rodrigo tem o piano ratificando uma visão sem part pris, revisitada na certeira seleção do repertório. Com o Coração na Boca se distingue pela teatralidade indelevelmente presente na voz e no piano de Cida Moreira, majorados pela voz e pelo piano de Rodrigo Vellozo.



Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica:

Direção artística e fotos: Murilo Alvesso; produção: Cida Moreira e Rodrigo Vellozo; vozes e piano: Cida Moreira e Rodrigo Vellozo; gravação e mixagem: Alexandre Fontanetti (Space Blues); masterização: Felipe Tichauer no Red Traxxx Mastering; arte: Júlio Du.

Ouça o álbum

https://open.spotify.com/album/7xVFoIT4NhAQff7VMnsyxA?si=OtTQ8p3jRyKNo22l4KQkfg

