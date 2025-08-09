'Cabeças Universo' e seu som ancestral

...

Publicado em 09/08/2025 às 11:23

Alterado em 09/08/2025 às 11:23

Hoje trataremos do CD da Batucada Tamarindo Olóri-Agbáyé (distribuição do Selo Fervo, com apoio do programa Rumos Itaú Cultural). Após o lançamento do primeiro álbum, em 2019, a Tamarindo grava agora o seu primeiro trabalho totalmente autoral. Com vinte anos de atividade, o grupo impressiona pela força que brota da união de pessoas dispostas a manter viva a ancestralidade musical afro-brasileira.



Os maracatus, somados aos tambores de mina e ao afrobeat, encontram-se com a pegada de sintetizadores que, aderida a vozes, matracas, violino, violão, piano elétrico, declamações, guitarra, trompete e trombone, numa sonoridade que reafirma a identidade musical da BT, dão-lhes cara, corpo, alma e inspiração, num som exemplar.



As interpretações são dignas de aplausos de pé. Todas as intervenções rolam imbuídas de tal senso de dignidade que tornam as composições verdadeiras obras de arte.



Ao trazer à luz os seus avoengos, a universalidade ancestral da música da BT lança raios de sol libertários que irrompem em meio às nuvens obscuras. Ao iluminá-las, lançam-se em busca de um futuro sem tiranias ou preconceitos de nenhuma espécie.



Com produção musical de Rodrigo Caçapa, com a presença luminar de Dona Zezé, Dona Neta, Mãe Gê, a Yalorisa Genilce d’ Ògún e Víh Davice, somada aos instrumentistas Helena Sancho, Edy Trombone, Renatinho do Violino, Isa Uehara, Marly Montoni, Rodrigo Caçapa e Webster Santos, a BT dá ao som o vigor almejado pelo grupo. O que faz de Olóri-Agbáyé um louvor ao canto grupal. Objetivo plenamente alcançado por cada voz, por cada instrumento e por cada músico, todos perpetuados num só batuque.



Olóri-Agbáyé é expressão iorubá que pode ser traduzida como “cabeças universo”. Assim, cada integrante se transforma ao entregar sua individualidade à coletividade da Batucada Tamarindo. A potência do canto e do ritmo, presentes em cada uma das oito faixas inéditas do disco, torna homens e mulheres indiscutíveis “Cabeças Universo”.



Isto é o que faz da Banda Tamarindo um conjunto a ser ouvido e entendido em sua integridade.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica:

Banda Tamarindo: Aimê Uehara (baixo e voz), Alysson Bruno (percussão e voz), Abuhl Júnior (percussão e voz), Ilker Ezaki (percussão, violão e voz), Maurício Badé (percussão e voz), Mestre Nico (percussão, trombone e voz). Direção musical: Rodrigo Caçapa. Direção artística: Aimê Uehara, Abuhl Júnior, Alysson Bruno, Ilker Ezaki, Maurício Badé e Mestre Nico. Mixagem: Bruno Buarque. Masterização: Arthur Joly. Design e capa do disco: Mestre Nico (direção de arte), Aimê Uehara (foto). Engenheiro de som: Felipe Faraco. Produtora executiva: Vanessa Soares (Movimentar Produções). Assessoria de imprensa: Bianco Assessoria. Desenho de projeto: Tatu Cultural. Marketing digital / Social media / Registro audiovisual: Aimê Uehara.

Ouça o álbum



