Um CD audacioso

Hoje trataremos de Sangria (independente), o novo álbum do cantor e compositor Pedro Iaco. Eu o conheço desde 2020, quando comentei o seu recém-lançado trabalho. Sob o título “O dono da voz encantada”, escrevi sobre ele: “Foi numa breve viagem que veio o encantamento (...). Voei nos braços de um pássaro que me ensinou a idealizar antes de avaliar. Nas asas do ser alado, ao invés de agrilhoado, o tempo deixou de ser manhãdiatardenoite. Ainda que meio desacorçoado, pude sentir a vida girar fora de seu eixo”.



Ao contrário do álbum anterior, com parcerias suas e diversos parceiros, neste Sangria todas as músicas e letras são de Iaco, salvo “Valsa do Apocalipse”, feita com Emílio Terron.



E eis que ele soa ainda mais audacioso. Suas composições mais libertas e arrojadas na engenhosidade que o ilumina. Desde os ótimos arranjos de Elodie Bouny, com instrumentações feitas na medida para complementar os delírios poéticos de Iaco, tudo nos permite viajar por entre sua voz encantada. E como é bom ver que um jovem cantautor evoluiu de uma forma tão categórica que o seu tempo deixou de ser apenas Sol ou Lua para ser, simplesmente, presente.



As músicas: “Sangria” – Pedro Iaco: vozes, Ensemble SP: cordas, Paloma Pitaya: violino. “Vênus” – Luisa Lacerda: Pedro Iaco, voz, Liuba Klevtsova: harpa. “Deus Sol” – Pedro Iaco: voz, Ensemble SP: cordas; “Sol da Meia-Noite” – tema instrumental: piano; “Moonvow” (“The Wind Blows”) – Pedro Iaco: voz e violão, Hansi Kürsch: voz e Marcus Siepen: violão (ambos da banda alemã de metal Blind Guardian). “Pavane” – Pedro Iaco: voz, Ensemble SP: cordas. “Alma de Choro”: Duo Siqueira Lima: cordas. “Valsa do Apocalipse” – Pedro Iaco: voz, Mü Mbana: voz, Coro Lírico: voz, André Mehmari: cravo, Thiago Lamarttina: vibrafone e percussão. “Coraçãozinho” – Pedro Iaco: voz e violão, Elodie Bouny: violão. “Galope em Pé de Vento” – Pedro Iaco: voz e violão, Ensemble SP: cordas, Guegué Medeiros: percussão. “Sol do Meio Dia” – Pedro Iaco: voz e violão, Elodie Bouny: violão. “Sol da meia-noite” – Pedro Iaco: voz, Erika Ribeiro: piano. “O Voo do Espírito Livre” – Pedro Iaco: voz, André Mehmari: cravo.



Ouçam Sangria e, de quebra, desmistifiquem a “certeza”, falsa como nota de três reais, de que a música de hoje ainda vive de Chicos e Caetanos. Aí, gente, na boa; grandes talentos não param de surgir e de lançar músicas tão boas quanto a dos veteranos. Basta buscar ouvi-los e crer.



Por fim, é bom notar que em Sangria, assim como em Brazilian Suíte No.1 for Piano and Viola, o CD de João Marcondes tema da coluna da semana passada, sinais de música erudita e experimental baseada na popular amalgamam-se sem zunzunzuns, na paz! A música brasileira agradece.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Direção musical e arranjos: Elodie Bouny. Produção musical: Elodie Bouny e Pedro Iaco. Gravação: Adonias Jr (Estúdio ARSIS).

