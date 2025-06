Um retrato do povo brasileiro

...

Publicado em 21/06/2025 às 07:09

Alterado em 21/06/2025 às 11:02

Capa do CD 'Folias & Folguedos' Foto: reprodução

Hoje trataremos de um trabalho que é verdadeira celebração à nossa diversidade musical. Trata-se de Folias & Folguedos, álbum de Inimar dos Reis, uma atração musicalmente instigante, de fôlego singular. Vindo de atuações circenses e teatrais, natural de Jequitinhonha (MG), ele se deu a pesquisas sobre os mestres e suas manifestações.



Dedicado a difundir a cultura tradicional brasileira, em suas ações, Dos Reis encontrou uma forma inovadora de trazer à luz a perenidade de tradições ancestrais, mantendo-as vivas pela voz dos seus artistas populares em sua representação da vida. Para tanto, reuniu modelos da cultura popular brasileira, como por exemplo os grupos Cupuaçu (SP), Onhas do Jequi (MG) e Cachuera!, a Congada de São Benedito (Cotia – SP) e a Folia de Reis de Mário Soares (Cotia – SP). A seguir, algumas faixas que mesclam o cancioneiro popular com músicas autorais inéditas.



“Guerreiro” (Dpto. Cultura Tradicional Alagoas): “Campeão de Guerra”; “Beira Mar” (Mestre Benon – Maceió – Grupo Guerreiro Treme Terra).



“Modas de batuque” (Cultura Tradicional São Paulo): moda – “Povo de São Paulo” (Rosangela Macedo); moda – “Coruja Batuqueira” (André Bueno); moda – “Eu Agora Vou Dizer” (adaptação de Inimar dos Reis).



“Congos e Congadas” (Dpto. Cultura Tradicional – MG/SP): “Ilha Bonita” (Congo marcha dobrada, comunidade dos Arturos, Contagem – MG); “Dona da Casa” (Congada de São Benedito de Cotia – SP, Mestre Benedito Pereira de Castro); “Marinheiro na Beira do Mar” (Congo da comunidade dos Arturos, Contagem – MG); “Ô Lapa” (Congo da comunidade dos Arturos, Contagem – MG).



“Marcha Grave” (Dpto. Cultura Tradicional – MG): “Rei de Congo Vei de Angola” (Congo de Justinópolis–MG; “Lá Vem Meu Barquinho” (Dpto. Cultura Tradicional MG, Moçambique de Jatobá–MG.



“Flor de Afoxé” (Inimar dos Reis).

“Deus Menino, Eu Vim Aqui” (Dpto. Cultura Tradicional do Vale do Jequitinhonha – MG): informantes: Amenaydes e Ana Gonçalves (Itinga – MG); recolhido por Frei Chico e Grupo Trovadores do Vale.

“Caranguejo” (Dpto. Cultura Tradicional – RJ): Os Coroas Cirandeiros, Paraty – RJ, Mestre Verino.



“Festa na Roça” (Marcos Tinguá e Inimar dos Reis).



Sugiro que ouçam o trabalho como um ourives que bateia preciosidades. Ouvindo os próprios menestréis tocarem e cantarem o que somos e de onde viemos, poderão ver que estão diante de tradições centenárias, da vida em transformação e um Brasil que através da cultura nos identifica e qualifica como cidadãos.



Como temos histórias para ca(o)ntar! Ouvindo-as cantadas em folias e folguedos do Brasil interiorano, (re)descobriremos o que éramos e por que assim hoje somos.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: arranjos e direção musical: Marquinho Mendonça; produção executiva: Ana Francisca e Uirá Santos; mixagem: Estúdio Ricardo Cardoso; masterização: Trilha Certa Áudio Ltda; ilustração: Maurício Negro.

Ouvir o álbum