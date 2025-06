Quantos Zehs cabem num só Zé

...

Publicado em 07/06/2025 às 08:33

Alterado em 07/06/2025 às 08:35

Capa do CD 'Cuidado, Zehzeira!' Foto: reprodução

O álbum de um Zé, carioca da Saúde. Dado a criar heterônimos, o cara escolheu ser Zeh Gustavo. Daí começou: Zeh poeta pra cá, Zeh compositor pra lá, Zeh sambista ali, Zeh revisor de textos acolá... e tome de Zeh! Bobeia, lá está ele nas rodas de sambas de responsa.



Não satisfeito em ser múltiplo, eis que Zeh vira Zehzeira e lança o CD Cuidado, Zehzeira! (DG Music), título que remete ao clássico samba de breque de Miguel Gustavo.



Álbum que tem a picardia da voz de Zehzeira (canta bem o danado!) e um repertório trazido da preferência ancestral de um dos Zehs. Apoiado por instrumentistas do ramo, os arranjos são como parceiros das composições. E assim, os sambas dos bambas ganham o proscênio que pediram aos deuses. E eles, os deuses de todos os credos, os abençoam.



“Desgraça Alheia” (Pau D’Água), de Zeh Gustavo (part. esp. Léo Ramiro); “O Rumo da Pedra”, de Marcelo Bizar e Zeh Gustavo (part. esp. Mingo Silva); “Segredo das Águas”, de Wagner Nascimento e Zeh Gustavo (part. Esp. Almir Côrtes); “Beto Bom de Bola”, de Sérgio Ricardo (cantado emocionadamente por Zehzeira, admirador absoluto de Sérgio Ricardo); “Sumiço”, de Zeh Gustavo e Sergio Fonseca (part. esp. Kiko Horta); “Rei do Gatilho”, de Miguel Gustavo (part. esp. Renan Sardinha e Leo Bernardo); “Praça 11, Berço do Samba”, de Zé Kéti); “Mignon Com Queijo Magro”, de Marcelo Bizar e Zeh Gustavo); “Lá Vem de Realengo”, de Renan Sardinha (part. esp. Didu Nogueira); “Estrela”, de Eduardo Gudin, Elton Medeiros e Roberto Riberti; “Santo Guerreiro”, de Patativa; e “Ninguém Esquece”, de Zeh Gustavo (part. esp. Paulinha Diniz).



Finalizando, um acontecido em 2003: numa livraria frequentada pelos saudosos Zé Rodrix e o poeta Mário Chamie, bem como pelo jornalista José Nêumanne, dentre outros, Chamie, criador da Poesia-Práxis, lia alguns poemas de Zeh Gustavo quando mandou na lata: “Isto é poesia Práxis!”. Eu estava lá, crianças!



Em 2005 era lançado o livro A Idade do Zero (Escrituras), de Zeh Gustavo, com prefácio escrito por Mário Chamie, em que ele afirma: “(...) Afinal, o poeta Zeh Gustavo, ao dizer a que veio, diz o que fala e escreve o que está dizendo”.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós

Ficha técnica: Léo Ramiro (trombone), Daniel Delavusca (cavaquinho, coro), Gabriel Veras (violão 7 cordas), Pet Vieira, Pedrinho Ferreira, Marcus Thadeu, Mário Marcos (instrumentos rítmicos), Almir Côrtes (viola machete), Ane Lopes, Lissandra de Oliveira, Mingo Silva (coro), Caio Constantino (bandolim, violão 7 cordas), Kiko Horta (acordeom), Renan Sardinha (violão 7 cordas, efeitos de voz), Pedro Oleare (guitarra), Alexandre Barbatto (baixo) e Leo Bernardo (flauta transversal). Gravação, mixagem e masterização: Wellington Monteiro. Capa: Íris Carvalho; foto da capa: Ane Heinen; diagramação do CD (concepção, contracapa e material interno): Zeh Gustavo.

Ouvir o álbum