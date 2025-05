A estreia de uma jovem compositora e cantora

...

Detalhe da capa do CD Foto: reprodução

Hoje temos o álbum À Vontade (independente), o primeiro de Mirceia Jordana. Aos 25 anos, natural de Iraquara, cidade da Chapada Diamantina (BA), seu trabalho autoral e pleno de recursos sugere que o caminho está aberto para que logo ela tenha o seu talento reconhecido pelos que amam a boa música.

Eis algumas das oito faixas.



“Cravo e Canela”: a percussão embala a intro. O couro come. O ritmo é inquieto. Realçada pela dicção de Mirceia, a letra vem aos borbotões, intercalada por intervenções de seus vocalises. Embalado pelo shaabi (ritmo egípcio tradicionalmente tocado no pandeiro, aqui adaptado à conga), o arranjo destaca a afro-baianidade que vem da voz de uma cantora que traz em si o poder de se fazer virtuosa por seus desígnios musicais. Bela abertura de tampa para um ofício que se expressa promissor.



“Gosto da Palavra”: a seguir, a pegada arrefece, embora o ritmo se mostre presente de forma acesa. Com apenas três notas, o violão se destaca no arranjo instrumental. A partir daí, Mirceia demonstra objetividade musical, traduzida em interpretação personalíssima. Afinada, ela canta com intensidade que deságua em versos a quem declara amor.



“Bandeja”: o xote rola a partir da instrumentação clássica de forró, com zabumba, sanfona, triângulo, baixo, violão, bateria e uma flauta transversal. Aconchegada à pisada, Mirceia se mostra apta a viajar nas linguagens que lhes são familiares. A moça é competente.



“Não Tem Canção” é um bolero que Mirceia compôs inspirada em “Bolero de Satã”, de Guinga e Paulo Cesar Pinheiro. O trompete complementa o arranjo com um solo admirável. A letra propaga romantismo, ao qual Mirceia se entrega, demonstrando seu ecletismo vocal e composicional.



“A Cada Sol Brilhante” é um bonito tema instrumental, baseado em composições de Milton Nascimento. A melodia vem pelo duo da voz de Mirceia com a flauta, com contrapontos do clarinete.



“Pulsão de Vida” traz um vocalise que realça a melodia. Abrilhantando ainda mais o arranjo, vem o som cativante do flugelhorn. Finalizando, ouve-se um coro...



Nada melhor para finalizar o belo trabalho coletivo do que reunir as vozes dos que geraram com Mirceia Jordana a personalidade musical de seu álbum.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Composições: Mirceia Jordana; produção musical, mixagem e masterização: Thiagu Machado; arranjos: Thiagu Machado, Mirceia Jordana e Joaquim Izaias; violão e guitarra: Thiagu Machado; baixo: Joaquim Izaias; clarinete: Jarder Jardineiro; percussão: Cassiano Alexandrino; flauta transversal: Clara Solano; bateria: Jackson Menezes; bateria: Uirá Nogueira (somente em “Bandeja”); teclado: Ícaro Santiago; sanfona: Márcio Melgaço; guitarra baiana: Marcos Stress; naipe Afronaipe de sopros: trompete: Davi Ribeiro; flugelhorn: Davi Brito; fotografia: Clara Solano; capa: Antonio Lucas Bastos.

