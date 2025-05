Um álbum magnífico

...

Publicado em 17/05/2025 às 06:07

Alterado em 17/05/2025 às 12:28

A cantora e compositora Alaíde Costa acaba de lançar o álbum Uma Estrela Para Dalva (Deck), um tributo a Dalva de Oliveira, trabalho que celebra a grande intérprete da MPB. Para tanto, junto com Thiago Marques, Hermínio Bello de Carvalho e Cervantes Sobrinho, selecionou o repertório e grandes nomes da música brasileira para recriar algumas canções imortalizados por Dalva.

Com suas interpretações emocionadas afloradas num momento de maturidade musical e pessoal absolutas, Alaíde Costa, do alto de seus 89 anos, como se não bastasse sua voz límpida, convidou colegas para comungar com ela da paixão por Dalva, fazendo do tributo um marco da discografia brasileira.

La estão: Maria Bethânia em “Ave Maria no Morro” (Herivelto Martins), ao lado do violonista João Camarero. Roberto Menescal (guitarra) e Yuri Queiroga (programações) que participaram de “Sebastiana da Silva” (Rômulo Paes), que contém citação de “Máscara Negra” (Zé Keti e Pereira Matos). “Tatuado (Klecius Caldas e Armando Cavalcanti), vem com Zé Manoel (piano elétrico). E “Há um Deus” (Lupicínio Rodrigues), com Vitor Araujo (piano).

Enquanto Amaro Freitas (piano) participou em “El Día Que Me Quieras” (Carlos Gardel e Alfredo Le Pera) e em “Bandeira Branca” (Max Nunes e Laércio Alves). Guinga (violão) diz presente em “Bom Dia” (Herivelto Martins e Aldo Cabral). Antonio Adolfo (piano) divide “Errei Sim” (Ataulpho Alves) com Alaíde. Cristóvão Bastos (piano) fez o arranjo de “Teus Ciúmes” (Aldo Cabral e Lacy Martins). Já André Mehmari tocou “Fim de Comédia” (Ataulpho Alves).

E ainda rola o talento de Filó Machado (violão) e Léa Freire (flauta) brilhando em “Segundo Andar” (Alvarenga e Ranchinho). E Roberto Sion (piano e saxofone), que recriou “Neste Mesmo Lugar” (Klecius Caldas e Armando Cavalcanti) e “Tudo Acabado” (Oswaldo Martins e J Piedade).

Mais Edson Cordeiro (voz) e Gabriel Deodato (violão) em “A Grande Verdade”. Alexandre Vianna que ajuntou “Segredo” (Herivelto Martins e Marino Pinto) com “Calúnia” (Marino Pinto e Paulo Soledade). Gilson Peranzzetta (piano) em “Distância” (Marino Pinto e Mário Rossi). José Miguel Wisnik (piano) renovando “Mentira de Amor” (Lourival Faissal e Gustavo de Carvalho). E Itamar Assiere (piano) recriando “Estrela do Mar” (Marino Pinto e Paulo Soledade).

Dos 29 álbuns já gravados por Alaíde Costa, este é sem dúvida o mais bem tratado musicalmente. A sonoridade do CD contribui para acrescentar frescor ao repertório clássico de Dalva, dando-lhe ainda mais viço.

Há que se creditar uma parte dessa façanha a Thiago e a Hermínio, profissionais em quem Alaíde se fia. A presença dos dois amigos trouxe a segurança necessária para deixá-la cuidar de sua arte, cada vez mais magnificente.



Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Mixagem: Vitor Farias; masterização: Fábio Roberto; capa: Leandro Arraes; foto: Murilo Alvesso.



