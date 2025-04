Quando a ordem dos fatores altera o produto... pra muito melhor

...

Publicado em 26/04/2025 às 10:35

Alterado em 26/04/2025 às 10:58

Hoje vamos de Combinados (Kuarup), álbum que reuniu Antonio Adolfo e Renato Teixeira. Quem disse que a ordem dos fatores não altera o produto, nessa dançou. A ideia de gravar onze parcerias inéditas de dois talentos que poderiam jamais ter se ajuntado empolga pela soma de suas criatividades e, de quebra, pela quebra da ordenação fonográfica habitual!

Durante todo o álbum, é importante que se diga, Antonio brilha no piano, harmonias e melodias, enquanto Renato se mostra afiado no violão, e em letras da mais pura sensibilidade. Alguns exemplos:

“Navega Navegante” tem intro com violões de seis e doze cordas de Mauricio Novaes, o maestro que produziu programações variadas para os arranjos. Carol Saboia se entrega à letra como a uma prece. O piano de Antonio retribui o amor filial com toques sutis.

“Catador de Rimas” vem novamente com os violões de seis e doze cordas. Zeca Baleiro dá vida aos versos. Com ele vem Renato, a expor o ofício de buscador de palavras.

“Esperando Por Você”. O samba lento tem a voz de Anna Setton e o piano de Antonio. Logo Renato se ajunta a eles. Com o violão de doze cordas, o romantismo aflora.

“Cantadores Foliões”: uma ode nordestina que Antonio e Renato criaram para Elba Ramalho, sabedores de que ela, melhor do que ninguém, traria à tona a sua brasilidade. Acompanhada pelas programações de Novaes, a voz emocionada de Elba desvenda seu talento de cantar plena de pujança.

“Lembranças Brancas da Paz”, com arranjo de Novaes e Antonio, vem com uma banda enxuta: o próprio Antonio (piano), Rafael Barata (bateria e percussão), Marcelo Martins (flautas), Guto Wirtti (baixo) e Aramis Abelardo Rocha (violinos). Com interpretação de Leila Pinheiro, a canção surge delicada. Já na segunda parte, o suingue dá novos ares aos versos.

“O Sonho Que Se Sonha”: Alaíde Costa sonhou o sonho dos parceiros e criou um dos mais belos momentos do álbum. Acompanhada “apenas” pelo piano de Antonio e pelo baixo de Guto Wirtti, Lalá dá sua alma ao canto. Meu Deus!

“Saudade Sem Fundo” fecha a tampa, cantada por Lu Saboia, outra filha cantora de Antonio que tem no frescor da voz a aptidão para cantar a suavidade dos versos: “(...) Eu quero ser o seu poeta/ Seu pedacinho de chão/ Pra cuidar do nosso amor/ Com carinho e devoção”. Palavras que, como tantas no álbum, revelam a empatia entre os convidados e os dois baluartes da música brasileira: Antonio Adolfo e Renato Teixeira.



Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.



Ouvir o álbum

Ficha técnica: Álbum com participações especiais, além das já citadas no texto acima: Oswaldo Montenegro, Simoninha, Roberta Campos e Pedro Mariano. Gravado por Leo Alcântara e Giovanna F. Fernandes. Mixado e masterizado por Ricardo Cavalheira. Arte e design: Bento Andreatto. Foto: Leonardo Rodrigues. Produzido por Mauricio Novaes e Rodolfo Zanke.