Música à flor da pele

Publicado em 19/04/2025 às 10:30

Alterado em 19/04/2025 às 10:58

Hoje trataremos de Não Navego Para Chegar (Biscoito Fino), o novo álbum de inéditas de Francis Hime, com diversos de seus parceiros.

O gênio das melodias sofisticadas volta a se manifestar, agora acompanhado por cantoras e cantores que se ajuntaram aos instrumentistas para conceberem um álbum que tece loas à música. São eles e elas: Paulo Aragão (violão); Jorge Hélder (baixo elétrico); Marcus Thadeu (batera); Aquiles Moraes (trompete); Ricardo Silveira (guitarra); Dirceu Leite (flauta alto e saxes tenor e barítono); Cristiano Alves (clarinete); Aquiles Moraes (flugelhorn e trompete); Hugo Pilger (cello); Quarteto Maogani: Carlos Chaves (violão requinto), Diogo Sili (violão), Lucas Gralato (violão) e Paulo Aragão (violão de oito cordas); Kiko Horta (acordeom); Luciana Rabello (cavaquinho); Mauricio Carrilho (violão); Diego Zangado (percussões rítmicas).

“Imaginada” (Francis Hime, Ivan Lins e Olivia Hime): com participação de Ivan Lins, tem melodia triste de muita beleza. Amor à flor da pele. “Chuva” (Francis Hime e Zélia Duncan): Francis canta o samba lento. Os sopros criam a atmosfera propícia que deságua num intermezzo do clarinete. “Samba Pra Martinho” (Francis Hime, Geraldo Carneiro e Olivia Hime), com participação de Simone, é um samba digno para louvar Martinho da Vila. “Não Navego Para Chegar” (Maurício Carrilho, Francis e Olivia Hime) tem participação de Mônica Salmaso, como ela canta! “Um Rio” (Francis Hime e Olivia Hime) tem linda intro e Olivia Hime cantando. Até Dori Caymmi se achegar, ele que tão bem canta o Rio e Olivia prosseguir declamando versos sobre a cidade. “Tempo Breve” (Francis Hime e Bráulio Pedroso) tem bela participação de Zélia Duncan; sua voz grave soa ainda mais delicada. “Imensidão” (Francis Hime, Zé Renato e Olivia Hime): após intro do violão, Zé Renato canta como poucos a melodia de Francis. “Shakespeareana” (Francis Hime e Geraldo Carneiro): os violões do Quarteto Maogani dão segurança para Francis cantar.

“Tomara Que Caia” (Francis Hime e Moraes Moreira), com Leila Pinheiro, cantada em duo com Francis, é suingue puro. Num intermezzo do trompete, o ritmo flui.

“Chula Chula” (Francis Hime e Geraldo Carneiro): Francis inicia. Logo Lenine se ajunta a ele e o Nordeste pulsa forte. “Infinita” (Francis Hime e Ziraldo) tem Francis cantando com Olivia.

Onze arranjos que reafirmaram a criatividade de Francis, que, somada às harmonias e melodias perfeitas, estão enriquecidas por versos de quem escreve com sabedoria.

Entregues à emoção de comemorar a longeva parceria de vida, Francis e Olivia nos entregam música à flor da pele.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: Produção musical: Paulo Aragão; direção musical: Francis Hime; direção artística: Olivia Hime; arranjos: Francis Hime (exceto “Shakespaeareana”, de Paulo Aragão); gravação, mixagem e masterização: Lucas Ariel.