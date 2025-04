Um delírio fascinante

...

Publicado em 05/04/2025 às 10:24

Alterado em 05/04/2025 às 10:24

Hoje trataremos de Acariciando, álbum de Ilana Volcov e Cristovão Bastos recém-lançado pela Biscoito Fino. Gravado em Portugal, onde a cantora paulistana está morando há sete anos, o projeto lançou mãos de “canções fantásticas”, expressão que Ilana buscou na literatura fantástica e cujo termo traduz o conceito do novo álbum: a concretude real do dia a dia, interposta em divagações imaginárias traduzidas em sonhos acalentados quando se está acordado.

Ex-integrante do grupo Barbatuques, Ilana encontrou em Cristovão o interlocutor ideal para dividir diálogos em que o irreal ganha vida através da voz e do piano. Que dupla! Nenhuma tão bem talhada para viajar num conceito libertador que só a música proporciona aos parceiros buscando refrescar a mente, libertando-a de ansiedades pré-existentes e engajando-a no lirismo de canções sabiamente escolhidas.

Em viagem a trabalho a Portugal, Cristovão propôs a Ilana que gravassem Acariciando, título mais que perfeito para ilustrar o que se ouve: dois seres humanos auferindo seus dons, fazendo deles agentes de sentimentos difusos, tornados sensíveis nas letras que revelam o sentido pretendido desde a definição do objetivo.

Uma amizade antiga que hoje se solidifica em canções primorosas: “Odalisca” (Guinga e Aldir Blanc); “Saudade Intrusa” (Vadico); “Acariciando” (Abel Ferreira e Lourival Faissal); “Estrada Branca” (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes); “Não Me Digas Não” (Cristovão Bastos e Paulinho da Viola); “Uma Canção Inédita” (Edu Lobo e Chico Buarque); “Viola de Cigano” (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro); “Coração Imprudente” (Paulinho da Viola e Capinan) e “Ária de Opereta” (Guinga e Aldir Blanc).

Ouvir as interpretações de Ilana Volcov e Cristovão Bastos é como se deixar cair numa velha e confortável poltrona (pode ser numa Poltrona Mole, do Sérgio Rodrigues... Tô metido, né? Não tenho uma, não!); com um drinque ao lado (qualquer um, o de sua preferência. Um uísque? Aí já é contigo); uma roupa confortável (pode ser um terno ou uma bermuda, sei lá eu!); uma sala à meia-luz (concentração é capital); e deixar-se acariciar por Ilana e Cristovão. Permita que o fascínio dos acordes, somado aos versos das canções, entranhe-se nas suas carnes e as realimente de um sentimento que você, talvez, jamais tenha se permitido ter – mas que está ali, vivo!

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.



Ficha técnica:

Ilana Volcov: voz, direção artística e produção executiva; Cristovão Bastos: piano e direção musical; Carlos Fuchs: gravação, mixagem e masterização; Bárbara Santos e Rui Velho Rebelo: assistentes de gravação; gravado na Arda Recorders; mixado e masterizado na Tenda da Raposa, no Porto, Portugal; Maria Cau Levy: projeto gráfico; Indre Biancale e Diego Barral: crédito das imagens; assessorias de imprensa (Creative Express): Lourdes Souza e Belinha Almendra: Biscoito Fino.