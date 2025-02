O som da Roça Nova

Publicado em 01/02/2025 às 10:35

Alterado em 01/02/2025 às 10:37

Capa do CD Foto: reprodução

Hoje falaremos de Corta Quebranto, álbum independente da banda mineira Roça Nova, integrada por Bernardo Leitão (percussão), Hector Eiterer (baixo), João Manga (bateria), Marco Maia (guitarra), Pedro Tasca (voz e violão), Tiago Croce (viola caipira e rabeca) e Thalles Oliveira (percussão). Suas 12 faixas apresentam composições e arranjos desenvolvidos em conjunto pelos músicos da banda. Para tocá-las, empunham viola caipira, rabeca e berrante de chifre, misturados a batera, guitarra e baixo. Os gêneros criados incluem congado, folia de reis, baião, salsa, ijexá, coco e funk. E para coroar, contam com as participações especiais da Banda de Pau e Corda e de André Prando.



O primeiro impacto vem com “Quebra-Coco” (João Manga), um maracatu arretado conduzido pela caixa e amparado por viola caipira e baixo. Logo a batera de João Manga se encarrega de pesar a mão e nos fazer lembrar da Nação Zumbi e Chico Science. Cantada pelo autor, rola uma letra enérgica.



“Montaña” (Pedro Tasca) também é destaque pela intenção determinada de, após passar por uma concepção nordestina, entregar-se a uma canção salseada em louvor à urgente unidade da América Latina. Com letra revolucionária em espanhol e em português, envolta por harmonia e melodia plenas de grooves e agitadas pelas guitarras, os versos cantados por João Manga açulam pela aguda reflexão: “Palabra viva (montaña)/ Te quiero como eres/ Hermosa herída (montaña)/ Un río que fluye/ Aunque mis ojos rojos/ Ay que te conquisto/ Lo que olvidamos por el oro/ Lo que te haría rico/ Hay que limpiar tu alma/ El cruce de la mata/ Lo que olvidamos por tu plata/ Ay, que nos haría pacha/ Hasta que nuestras canciones/ Y nuestras revoluciones/ Se unan como sus aguas/ Un río que fluye (...)/ Quatro palavras em volta do fogo/ Nossa bandeira, montanha vermelha/ Como o aviso de um mar revoltoso/ Liberdade antes que tarde/ Aunque mis ojos rojos/ Palabra viva, hermosa herída, te quiero como eres/ (un río que fluye, un río que fluye)/ (un río que fluye, un río que fluye)/ Toda la gente latinoamericana canta por vos, ay montaña, la misma palabra”.

Corta Quebranto é um trabalho que mostra a Roça Nova fortalecendo a sua identidade musical a partir de boas ideias composicionais e concepções de arranjos. Por sua formação instrumental, nota-se o anseio pela criatividade, que costuma maturar a boa música. O que fazem de forma desabrida, sem as preocupações mercadológicas ou as concessões musicais que costumam arruinar as boas intenções, dilapidando-as sem dó.



Ficha técnica: João Manga: bateria; Hector Eiterer: baixo; Bernardo Leitão: percussão; Thalles Oliveira: percussão; Marco Maia: guitarra; Tiago Croce: guitarra; Advar Medeiros: saxofone; Rafael Souza: trompete e flugelhorn; Rick Guilhem: percussão; Henrique Villela: produção musical, mixagem e masterização.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ouça o álbum