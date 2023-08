Rolou a festa

É, a festa rolou, e rolou bonita! E não era pra menos... era pra ajuntar os sons e homenagear os 85 anos de vida de Roberto Menescal, uma lenda viva da música brasileira.



Foi assim, ó: a produtora cultural Fernanda Quinderé levou a sugestão do tributo à Jasmin Music, selo criado pelo multi-instrumentista Ricardo Bacelar, que produziu e lançou o álbum Nós e o Mar. São dez faixas compostas por Menescal e dois parceiros – sete instrumentais e três cantadas, uma delas por Leila Pinheiro. As outras trazem a voz do próprio Menescal, coisa rara em sua carreira, pois antes ele só havia cantado uma vez, no famoso concerto do Carneggie Hall em Nova York, em 1962.



Capa do CD 'Nós e o mar' (Foto: Reprodução)

Nós e o Mar também reuniu o pianista, compositor e arranjador Diogo Monzo em torno das músicas do grande nome da bossa nova Roberto Menescal. E o coro comeu, gente boa! Meu Deus!



A tampa abre com “Barquinho”* (Menescal e Bôscoli): Menescal canta com voz macia, enquanto seu violão soma-se ao baixo e à batera para o clássico se revelar sem maquiagem ou exageros, enfatizando apenas a genialidade de uma música eterna. Ouvi-la é como se revivêssemos um dia de céu azul no verão carioca. Ao intermezzo do violão, segue-se o improviso do piano que assume o proscênio para também solar. Tudo é bom gosto!



O primeiro arranjo instrumental é para “Rio” (RM e RB). Os pianos acústico e elétrico iniciam e o suingue flui. Incrementado pelo violão, o som é bossa na veia. Improvisos se sucedem. A batera segura a onda. A melodia vem com o piano. O baixo engrossa o caldo da beleza.



Em “Você” (RM e RB), a harmonia pelas mãos de Menescal destaca o arranjo de Bacelar. O empenho dos instrumentistas salta aos ouvidos. A leveza é a tônica.



“Bye Bye Brasil” (RM e Chico Buarque). Leila Pinheiro canta essa música sagaz e arrasa. A letra de Buarque, rica e inventiva, é tudo de bom: prosódia e espontaneidade à flor da pele. A sutileza do arranjo de Menescal traz o balanço que seu violão conduz e deflagra.



“Nós e o Mar” (RM e RB) tem intro com piano e o violão que prossegue com a melodia, reafirmando que a sonoridade é a solidez maior do instrumento de Menescal. O Hammond dá o ar de sua graça, enquanto baixo e batera criam o ambiente propício para o suingue rolar esperto.



“A Morte de um Deus de Sal” (RM e RB) me traz à memória a pujança característica da música.

Em “A Volta” (RM e RB), Menescal sola! E a tampa fecha. Simples assim: quando Menescal toca, a música agradece pelo carinho com que o gênio a trata. Viva Roberto Menescal!

Aquiles Rique Reis, vocalista do MPB4

* 'O Barquinho'

** 'Bye Bye Brasil'

Músicos: Roberto Menescal: violão, arranjo e vocal; Diogo Monzo: piano, teclados e arranjos; Ricardo Bacelar: piano, teclados, percussão e arranjos; Nelio Costa: baixo; Pantico Rocha: bateria.

Ficha Técnica: gravação: Melk; mixagem: Luiz Orsano (Jasmin Studio – Fortaleza-CE); masterização: Carlos Freitas; produção: Fernanda Quinderé e Ricardo Bacelar.