De: Aquiles Para: Canais da cidade de Santos Cc: Zuzo Moussawer

Prezados Canais, após as curvas da estrada de Santos terem sido louvadas na composição de Roberto Carlos, posso imaginá-los felizes ao tomarem conhecimento de que o contrabaixista Zuzo Moussawer lançou o CD Canais Musicais (independente), um tributo a vocês sete e às regiões da cidade que são banhadas por suas águas. Eu os tratarei apenas como “Canais”, beleza?



Olha só: Zuzo é um contrabaixista e compositor aí de Santos. Ele juntou Mauro Hector (guitarra), André Willian (teclados) e André Carneiro (bateria) e com eles formou o Quarteto Zuzo Moussawer.

Então, Canais, ele compôs, fez arranjos e gravou sete temas, um para cada um de vocês que abraçam a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O interessante é que, como título, cada faixa foi nomeada de um a sete.

Assim, ó: em “Canal 1”, o quarteto faz da intro um brinde. A seguir, a guitarra improvisa. Agora ad libtum, o contrabaixo assume o tema e o transforma num samba-choro. Guitarra, baixo e teclado seguram a onda. Os improvisos se sucedem. Logo o baixo assume o proscênio num improviso jazzístico. A guitarra vem pro choro. O teclado a embala, até encarar um novo improviso. Ao final, a guitarra retorna à cena.

No “Canal 2” a batera é forte. Logo o pau quebra. O baixo soa firme. O teclado improvisa, enquanto batera e baixo botam mais lenha na fogueira. O baixo é jazzístico de tudo e a todos impulsiona com um andamento acelerado. O tema é eloquente. A guitarra surfa na onda do bebop. Já o baixo ensandece de vez, com uma pegada vigorosa como a do teclado. Meu Deus!

Já no “Canal 4”, o baixo toca em acordes e dá início ao tema num andamento delicado. Logo a batera o acompanha. O teclado vem junto. O baixo brilha. O teclado assume a música e a guitarra vem improvisar. O andamento acelera. Ágil que só, o baixo puxa o improviso para si. A batera vira e o couro segue comendo solto.

“Canal 5” é um tema jazzístico com a intro a cargo do baixo e do teclado. O andamento esperto aumenta o ritmo do arranjo. E o baixo revela toda a sua intimidade com o ofício de improvisar sobre as harmonias que o seu contrabaixista criou. O teclado vem na mesma toada. A guitarra se ajunta a ele, e o som entusiasma. Bom de ouvir!

No “Canal 6”, a ascendência libanesa de Zuzo foala mais alto, e o tema traz a sua ancestralidade para brilhar. O suingue é irresistível. Os slaps do baixo pontuam. A melodia é árabe até a raiz do último acorde. Os improvisos se sucedem em escala crescente de beleza e reverência à composição.

Fechando a viagem santista, “Canal 7”, um pop moderno, vem exposto nas veias abertas dos instrumentistas que integram o Quarteto Zuzo Moussawer. Tudo para que seu líder possa mostrar a sua concepção instrumental a partir de seu contrabaixo qualificado, apto a brilhar em qualquer lugar do mundo.

Bem, caros Canais, parabenizando-os e ao Zuzo, que nos lê em cópia, aqui me despeço.

Abraços!

