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Publicado em 19/11/2026 às 10:38

Alterado em 19/11/2026 às 10:38

Meses atrás, em uma rede social, o cantor Samuel Rosa, da banda Skank, publicou em seu perfil um vídeo em que contava uma experiência que envolveu a sua filha adolescente. O músico disse que, ao entrar em seu carro e ter colocado uma música para tocar, logo em seguida, a filha a trocou rapidamente e fez o mesmo, seguidamente, com as outras que foram colocadas. Ao perguntar por que estava fazendo aquilo, a jovem disse: "Hoje em dia ninguém mais ouve uma música inteira, pai". E, na sequência do vídeo, Samuel comentou sobre a nova realidade que o mercado estava sofrendo com essa nova geração consumidora de música.

Na semana passada, também em uma rede social, o proprietário de um perfil especializado em música informou que as fitas K7 (cassete), como os discos de vinil, também estavam voltando a ser produzidas e vendidas. Segundo o mesmo, o motivo é que o mercado começou a chegar à conclusão de que os apaixonados por música, aos poucos, começaram a perder o interesse por músicas digitais, disponibilizadas em streamings, que tomaram conta do mercado, e que o prazer de possuir a mídia física, como vinil, CDs e, agora também, as fitas K7, mesmo que perca qualidade na reprodução, vem crescendo junto ao público.



Em um período de poucos meses, foram apresentadas a mim duas vertentes de perfis de como, nesses novos tempos, o público que consome música está se comportando: os que não ouvem mais música e artistas de forma mais cuidadosa e paciente e os que estão se interessando em buscar a experiência, não só auditiva, mas também da importância de ter o tato e o contato visual com as mídias analógicas. A busca pelo prazer sensorial físico com os álbuns.



Como apaixonado por música e consumidor de longa data, tenho procurado sempre me informar e entender essa relação da nova geração com o mercado musical e conversado com amigos sobre todas essas transformações que estão nos assustando e preocupando.



E, nesse meu prazer de ouvir música de forma, digamos, completa, que aprendi a desfrutar com o passar das décadas, nesse final de semana resolvi colocar para tocar alguns álbuns que fui ouvindo e redescobrindo nos últimos 50 anos, pacientemente, desde menino, só para confirmar que o tempo passou, mas aquelas maravilhosas canções, como a do título do álbum ao vivo do Led Zeppelin, e um dos sucessos da banda, continuam as mesmas.

Abaixo, 5 de alguns álbuns que ouvi entre sábado e domingo, algumas linhas sobre eles e as canções que destaco.

The Song Remains the Same – Led Zeppelin – 1976

Produção: Jimmy Page

Álbum ao vivo que completou meio século este ano.

Amado pelos fãs e nem tanto pela crítica especializada e muito exigente.



Destaco:

- Stairway to Heaven

- Rock and Roll

- Dazed and Confused

- The Rain Song









Cartaz de comemoração dos 50 anos do lançamento do álbum The Song Remains the Same, do Led Zeppelin Foto: reprodução





A Night on the Town – Rod Stewart – 1976

Produção: Tom Dowd

Álbum de boa aceitação pela crítica e de ótimas vendas, com a ajuda da baladona "Tonight's the Night" que, nos EUA, depois de uma polêmica baseada na letra explorando o tema sobre virgindade, foi retirada da programação das rádios.



Destaco

- Tonight's the Night

- The First Cut Is the Deepest

- The Wild Side of Life

- Trade Winds





I'm in You – Peter Frampton – 1977

Produção: Peter Frampton

O ótimo álbum que foi lançado após o imenso sucesso do ao vivo Frampton Comes Alive teve boa recepção do público e críticas generosas.

Mas muitos viraram a cara para a capa que explorou o lado sex symbol do guitarrista inglês e o título que dá nome a uma balada adocicada. Em seguida, com o passar dos anos, a carreira de Frampton foi decaindo.



Destaco

- I'm in You

- Don't Have to Worry

- Tried to Love

- Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)







Frampton na capa de I’m in You que encantou as meninas e desagradou os meninos Foto: reprodução





In Color – Cheap Trick – 1977

Produção: Tom Werman

Segundo e excelente álbum da banda americana que serviu como base no repertório do cultuado ao vivo At Budokan, gravado em Tokyo, 1 ano depois, em 1978.



Destaco

- Downed

- I Want You to Want Me

- Come On, Come On

- Big Eyes







In Color, o álbum que fez o Cheap Trick despontar no mercado americano Foto: reprodução





Breakfast in America – Supertramp – 1979

Produção:* Supertramp e Peter Henderson

Após os lançamentos de grandes álbuns no estilo mais progressivo, a banda inglesa resolveu, para agradar executivos de sua gravadora, partir para uma pegada mais "comercial", com canções que atingiram um novo público que começaria a ser formado no final dos anos de 1970. Pegaram as malas e foram para Los Angeles, EUA, e gravaram o seu disco de maior sucesso de vendas e que, também, agradou os críticos.



Destaco

- The Logical Song

- Goodbye Stranger

- Take the Long Way Home

- Breakfast in America







O vinil de Breakfeast in América. Álbum de maior sucesso comercial do Supertramp Foto: reprodução





Obs.: Não utilizo IA – Inteligência Artificial para escrever os meus textos para a coluna.

