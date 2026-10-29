As 13 da virada

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Publicado em 29/10/2026 às 11:42

Alterado em 29/10/2026 às 11:42

A segunda-feira nasceu feliz, mas, passados os dias e meses de tensão que nos dominaram durante o início do ano até a noite do dia 25, o corpo, mente, alma, envolvidos nessa longa batalha que envolveu a sociedade brasileira na eleição para presidente do país, atingiram o mais alto nível de cansaço, estresse, medo, desespero, desânimo, raiva, dor, tristeza e alegria.



Confesso que é um alívio não precisar mais, diariamente, aguardar, ansioso, a divulgação, por quase uma dezena de institutos de pesquisas, dos números, índices, que mexiam muito com nossos humores. Me traz muita paz não precisar, minuto a minuto, acompanhar o noticiário, as redes sociais, as campanhas dos candidatos, a troca de farpas, as agressões verbais e físicas entre apoiadores e políticos, as fake news, boa parte da imprensa, de veículos de comunicação que seguiram criando uma torta simetria entre o presidente Lula e o seu adversário. Resolveram repetir a tal "escolha muito difícil". Primeiro, entre um professor, economista, honesto, democrata, e um golpista, corrupto, defensor de torturador. Agora, entre um estadista, experiente, que tirou por 3 vezes o país do mapa da fome, respeitado e admirado mundialmente, e um parceiro de miliciano, metido em picaretagens, político que nunca trabalhou na vida e que acaba de fugir do país após ser derrotado nas urnas.

A democracia é fundamental para o crescimento institucional, real, de uma sociedade, mas — é preciso acrescentar o "mas" — é extremamente cansativo mantê-la firme, forte, saudável. Defender a Constituição e a soberania de um país é uma responsabilidade de importância gigantesca que não permite cochilos e sonolências.

Sermos guardiões da democracia é uma incumbência que foi concedida, imposta, à minha geração, a essa atual e à que virá. Tarefa que devemos aceitar com resiliência e forte resistência contra todos aqueles que vivem querendo rasgar, estuprar, destruir nossa democracia depois de sobreviver a duas décadas de uma ditadura militar — apoiada por uma elite empresarial reacionária e mesquinha — que censurou, torturou, exilou, assassinou quem lutou para que voltássemos a ter um domingo como esse que concedeu mais 4 anos de mandato presidencial para o candidato que sempre esteve na luta pelos que mais necessitam e pelo respeito à Constituição e às instituições.



Durante esses meses de campanha dos candidatos à presidência, principalmente nas duas semanas de segundo turno, as redes sociais foram dominadas por milhares de vídeos mostrando as mais fortes manifestações nas ruas que, particularmente, assisti desde que acompanho as eleições livres, que tiveram o seu início no movimento Diretas Já, na metade dos anos de 1980. A força da juventude, principalmente, que resolveu abraçar a candidatura do presidente Lula, criou as mais belas imagens que já passaram pelos meus olhos cansados por todas essas décadas, acompanhando os movimentos políticos e sociais no Brasil. E toda essa força e beleza vieram acompanhadas por música, muita música. E aproveito esse meu espaço no querido JORNAL DO BRASIL, veículo que sempre esteve ao lado de todos os movimentos democráticos do país, para destacar 13 canções emblemáticas que estiveram muito presentes nos vídeos que, por todos esses dias, me ajudaram a aguentar todo o cansaço físico, mental, emocional e que, clichês ou não, são clássicos atemporais, e na minha trilha sonora pessoal viraram o símbolo dessa virada espetacular nas urnas que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aqui estão elas e alguns trechos de suas letras.

1 - Under Pressure - Queen & David Bowie - Álbum: Hot Space (1982)

"Sob pressão.

Que traz um edifício para baixo

Divide uma família em duas

Coloca pessoas nas ruas"







David Bowie e Freddie Mercury fizeram o dueto vocal na clássica Under Pressure, que virou um dos hinos da eleição de 2026 Fotos: reprodução/divulgação





2 - O Sal da Terra - Beto Guedes - Álbum: Contos da Lua Vaga (1981)

"Vamos precisar de todo mundo

Pra banir do mundo a opressão

Para construir a vida nova

Vamos precisar de muito amor"







Contos da Lua Vaga, álbum clássico do mineiro Beto Guedes Foto: reprodução





3 - Pra Não Dizer que Não Falei das Flores - Geraldo Vandré - Álbum: Pra Não Dizer que Não Falei das Flores (1979)

"Nas escolas, nas ruas, campos, construções

Somos todos soldados, armados ou não

Caminhando e cantando e seguindo a canção

Somos todos iguais, braços dados ou não"

4 - Vai Passar - Chico Buarque - Álbum: Chico Buarque (1984)

"Meu Deus, vem olhar

Vem ver de perto uma cidade a cantar

A evolução da liberdade

Até o dia clarear"

5 - We Are the Champions - Queen - Álbum: News of the World (1977)

"Eu tive minha porção de areia atirada sobre o meu rosto

Mas eu sobrevivi

E nós pretendemos continuar e continuar e continuar

Nós somos os campeões, meus amigos

E nós continuaremos lutando até o fim"

6 - Sol de Primavera - Beto Guedes - Álbum: Sol de Primavera (1979)

"Já choramos muito

Muitos se perderam no caminho

Mesmo assim, não custa inventar

Uma nova canção que venha trazer

Sol de primavera"

7 - Alegria, Alegria - Caetano Veloso - Álbum: Caetano Veloso (1968)

"Sem lenço, sem documento

Nada no bolso ou nas mãos

Eu quero seguir vivendo, amor

Eu vou"

8 - Dia Branco - Geraldo Azevedo - Álbum: Inclinações Musicais (1981)

"Se você vier

Pro que der e vier, comigo

Eu lhe prometo o Sol, se hoje o Sol sair

Ou a chuva, se a chuva cair"

9 - É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo - Erasmo Carlos - Álbum: Carlos, Erasmo (1971)

"Mas estou envergonhado

Com as coisas que eu vi

Mas não vou ficar calado

No conforto acomodado como tantos por aí"







O álbum do Tremendão Erasmo Carlos, de 1971, lançado em plena ditadura Foto: reprodução





10 - Amanhã - Guilherme Arantes - Álbum: Ronda Noturna (1977)

"Amanhã mesmo que uns não queiram

Será de outros que esperam

Ver o dia raiar

Amanhã ódios aplacados

Temores abrandados

Será pleno

Será pleno"

11 - Clube da Esquina Nº 2 - Lô Borges - Álbum: Clube da Esquina (1972)

"E basta contar compasso

E basta contar consigo

Que a chama não tem pavio

De tudo se faz canção

E o coração na curva

De um rio,"

12 - Pro Dia Nascer Feliz - Barão Vermelho - Álbum: Barão Vermelho 2 (1983)

"Estamos, meu bem, por um triz

Pro dia nascer feliz

Pro dia nascer feliz

O mundo acordar

E a gente dormir, dormir"

13 - Tente Outra Vez - Raul Seixas - Álbum: Novo Aeon (1975)

"Tente

E não diga que a vitória está perdida

Se é de batalhas que se vive a vida

Tente outra vez"





Obs.: Não utilizo IA – Inteligência Artificial para escrever os meus textos para a coluna.