Triunvirato dourado

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Publicado em 09/07/2026 às 07:05

Alterado em 09/07/2026 às 11:45

A Copa do Mundo de futebol vai chegando ao seu momento mais decisivo e, até agora, se mostra como uma das mais emocionantes de sua história. E, talvez, caminhe também para ser, ao lado das sediadas no Chile, em 1962, e na Argentina, em 1978, uma das que têm grandes chances de ser decididas nos bastidores, após a pataquada envolvendo Donald Trump e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao retirarem um cartão vermelho aplicado a um jogador da Seleção americana, além de alguns erros absurdos da arbitragem e do VAR, beneficiando, principalmente, o time do fantástico Lionel Messi.



Mesmo com esses detalhes que, certamente, poderão afetar a legitimidade dos prováveis e possíveis campeões, o que estamos assistindo é uma competição do mais alto nível técnico dentro do campo; nas estruturas dos belos estádios; e nas festas emocionantes nas arquibancadas, cadeiras, mesmo que só tomadas, em sua grande maioria, por torcedores com poder aquisitivo que conseguem pagar por ingressos extremamente caros. O povão, aquele que, realmente, acompanha o futebol diariamente, assiste de fora, apenas pela TV.



Canadá, EUA e México estão sendo ótimos anfitriões, e a competição vai se desenrolando sem qualquer problema que pudesse criar sustos nas ruas de suas cidades-sede, não interferindo na rotina dos seus moradores. E, em homenagem a esses países, resolvi escolher 3 incríveis guitarristas, representando cada um deles, citando 3 álbuns, peneirando 30 músicas no total, que fazem parte de suas histórias na música e, especificamente, no Rock.



São eles: o canadense Alex Lifeson, da banda Rush; o americano Joe Satriani; e o mexicano Carlos Santana.

Alex Lifeson

•Aleksandar ivojinovi - 72 anos - Fernie - Canadá - cofundador do Rush

Dono de uma técnica refinada, Alex, filho de imigrantes da Sérvia/Croácia, antiga Iugoslávia, transita tanto pelas harmonias líricas e poéticas do violão clássico quanto pelos acordes, riffs e solos de hard rock e do progressivo. Magistral.

Álbuns - Rush - 1974

Faixas preferidas:

• Find My Way, Working Man e Here Again.

• Hemispheres - 1978

Faixas preferidas:

• Circumstances, The Trees e La Villa Strangiato.



A criativa capa de Hemispheres, do Rush, de 1978 Foto: reprodução

• Permanent Waves - 1980

Faixas preferidas:

• Spirit of Radio, Freewill, Jacob 's Ladder e Natural Science.

Carlos Santana

• Carlos Humberto Santana Barragán - 78 anos - Autlán de Navarro, Jalisco, México.

O festival de Woodstock, em 1969, nos EUA, foi o cartão de visita para que o mexicano Santana se apresentasse, com uma exibição magistral, para o público. Depois, com uma discografia impressionante, em números e qualidade, foi criando uma legião de admiradores com seu estilo vigoroso, cheio de alma e swing, misturando ritmo latino e caribenho com Rock, Blues, Jazz e Pop. Mestre.

Álbuns - Abraxas - 1970

Faixas preferidas:

• Black Magic Woman, Oye Como Va, Samba Pa Ti e Hope You're Feeling Better.



Abraxas, lançado em 1970 e, para muitos, a obra prima de Carlos Santana Foto: reprodução

• Inner Secrets - 1978

Faixas preferidas:

• One Chain (Don't Make No Prison), Stormy e Life Is a Lady/Holiday.

• Supernatural - 1999

Faixas preferidas:

• Put Your Light On, Smooth e Corazón Espinado.

Joe Satriani

• Joseph Satriani - 69 anos - Westbury - Nova Iorque

Certamente, Satriani está no Top 30 dos meus guitarristas preferidos. Técnica apuradíssima, velocidade, criatividade e conhecimento total do seu instrumento fazem do americano uma referência ao citarmos o adjetivo "virtuose", que navega pelos gêneros Rock, Blues e Jazz. Mago.

Álbuns - Surfing with the Alien - 1987

Faixas preferidas:

• Always With Me, Always With You, Satch Boogie e Circles.

• Flying in a Blue Dream - 1989

Faixas preferidas:

• Flying in a Blue Dream, Strange e I Believe.

• The Extremist - 1992

Faixas preferidas:

• The Extremist, War, Cryin' e Tears in the Rain.



The Extremist, de 1992. O álbum que consolidou a carreira de Satriani junto ao público Foto: reprodução

Obs. Não utilizo IA - Inteligência Artificial para escrever os meus textos para a coluna.