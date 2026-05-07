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Publicado em 07/05/2026 às 08:08

Alterado em 07/05/2026 às 13:49

Para tentar abaixar a adrenalina após o empate no jogo de domingo entre Vasco e Flamengo que, mesmo passando algumas horas, permanecia elevada, resolvi zapear por alguns canais da TV, até que uma cena do filme romântico água com açúcar, A Casa do Lago, me fez parar.



A voz suave de Paul McCartney, que embalava a dança do casal protagonista apaixonado, interpretado por

Sandra Bullock e Keanu Reeves, durante toda a canção “This Never Happened Before”, me chamou a atenção, e decidi descansar um pouco o controle remoto.

Continuei assistindo ao desenrolar do enredo do filme, que já havia assistido, mas pensando em uma ideia para a minha coluna quinzenal desta quinta-feira. A bela balada de Paul, que havia citado por aqui em algum dos muitos temas que escrevi nestes 2 anos de colaboração com o Jornal do Brasil, me fez decidir lançar o Love Songs Vol. 2, destacando algumas canções melosas, melódicas, românticas, que sempre agradam até mesmo os de corações mais duros. Afinal, os metaleiros também amam.

No Vol. 1, escolhi um mix de temas interpretados por artistas e bandas diferentes. Para este, porém, resolvi homenagear Sir Paul McCartney, o maior compositor pop-rock dos séculos XX e XXI. Um mestre em criar e executar baladas românticas inesquecíveis, clássicas, nos seus anos mágicos de The Beatles e durante a sua brilhante carreira solo.

Aqui está a minha playlist com 10 canções mccartianas.

Com os Beatles:

•The Long and Winding Road - Beatles - Álbum: Let It Be - 1970

Canção composta por Paul em 1969, em sua fazenda na Escócia.

Arranjo dramático, especialmente para essa faixa, a pedido de Paul, graças à utilização de coral e orquestra criados pelo produtor do álbum, Phil Spector.

Nos primeiros versos, a voz de Macca, extremamente melancólica e arrastada, dá sinais do que viria a seguir no resto da canção: uma das mais tristes dos Beatles.

Foi uma das últimas gravações do músico com a banda.

•Michelle - Beatles - Álbum: Rubber Soul - 1965

Canção que teve parte de sua letra composta com ajuda de John Lennon. Delicada balada com belos acordes de violão de George Harrison, solo de baixo de Paul e letra que mistura inglês com francês.

Em 1967, conquistou o Grammy como canção pop do ano.

•Yesterday - Beatles - Álbum: Help! - 1965

Talvez uma das baladas dos Beatles, composta por Paul, que mais inspirou, através dos anos, inúmeros músicos a seguir na mesma linha melódica.



Foi, talvez, a canção que fez os subconscientes do cantor Antônio Marcos e do irmão Mauro comporem, intencionalmente ou não, “Como Vai Você”, canção que fez enorme sucesso com Roberto Carlos, no seu ótimo álbum de 1972, gravado nos EUA com produção do americano Jimmy Wisner.



Os arranjos melancólicos de cordas e metais utilizados em Yesterday devem ter servido de inspiração para repeti-los nas regravação da canção por Roberto.

•And I Love Her - Beatles - Álbum: A Hard Day's Night - 1964

Essa é a balada dos Beatles, composta por Paul, de que mais gosto e que, segundo o músico, foi a primeira canção romântica composta por ele que mais o impressionou.



Belíssimo arranjo de violão, riff chiclete de George, com delicado solo de violão flamenco de cordas de nylon, percussão latina supercriativa de Ringo Starr, utilizando bongôs, e a voz encorpada e aveludada de Paul. Obra-prima que recebeu um clipe especial no filme do mesmo nome do álbum e que ganhou uma versão áspera e depressiva de Kurt Cobain, do Nirvana.

•Here, There and Everywhere - Beatles - Álbum: Revolver - 1966

Segundo Paul, essa obra de arte foi inspirada em “God Only Knows”, dos The Beach Boys, que é a sua canção preferida de todos os tempos.



Composta no violão, em uma manhã, na piscina da casa de John, enquanto aguardava o seu parceiro acordar.



Quem conhece um pouquinho das canções dos Beach Boys e da genialidade de Brian Wilson, o seu líder mitológico, vai encontrar nas harmonias vocais, nos arranjos de cordas e metais, a alma e o corpo da cultuada banda americana.

Carreira solo:

•My Love - Wings - Álbum: Red Rose Speedway - 1973

Paul compôs várias canções para a sua segunda mulher, Linda McCartney, americana de Nova Iorque. E, certamente, essa balada, o seu primeiro grande sucesso comercial após a saída dos Beatles, é a que mais representa a história romântica e cheia de paixão do casal, composta nos primeiros anos do casamento de 31 anos.



My Love foi fundamental para o sucesso comercial do álbum nos EUA, assim que foi lançado.



Paul e Linda no casamento de 1969 Foto: reprodução

•Maybe I’m Amazed - Paul McCartney - Álbum: McCartney - 1970

Desde que saiu dos Beatles, essa é a minha balada preferida da carreira solo de Paul, principalmente a versão ao vivo do ótimo álbum Wings Over America, lançado em 1976. Versão que, aliás, é a de maior preferência do seu público e escolhida pelos críticos da revista Rolling Stone como uma das melhores canções pop-rock de todos os tempos.



Solo de guitarra espetacular do escocês Jimmy McCulloch, principalmente na versão ao vivo.

Mais uma que Paul compôs inspirada em sua relação com Linda, em um momento crítico de sua vida, quando estava rompendo com os Beatles.



Red Rose Speedway o álbum de 1973 que obteve grande sucesso comercial nos EUA impulsionado pela balada My Love Foto: reprodução

•Only Love Remains - Paul McCartney - Álbum: Press to Play - 1986

Bonita balada que fecha o bom álbum de Paul, lançado na metade da década de 1980, de bonita capa com ele e Linda em uma foto em preto e branco (e sépia, em algumas edições), como um típico casal de um filme noir. Sempre que me deparo com a imagem, me lembro de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman em Casablanca.

•This Never Happened Before - Paul McCartney - Álbum: Chaos and Creation in the Backyard - 2005

Essa balada é mais uma das definitivas amostras de que o genial Paul é incomparável quando o assunto é composições românticas.



Além de sua voz inconfundível, o músico é um multi-instrumentista incrível, tocando nessa canção, e em várias outras de sua longa carreira, com extrema facilidade, baixo, piano, guitarra e bateria. Gênio.

•Bluebird - Wings - Álbum: Band on the Run - 1973

Essa delicada canção de amor está no melhor e mais pesado álbum de Paul e Wings.

Depois de compor “Blackbird”, nos anos dos Beatles, uma canção de incentivo aos que se sentem derrotados, desanimados e tristes, o músico resolveu usar um pássaro azul como símbolo de um cara apaixonado tentando conquistar um amor.



Os backing vocals de Linda têm personalidade e se encaixam com a voz de Paul.

Destaques para o “Yeah, Yeah, Yeah”, da época dos Beatles, utilizado nos refrões, o arranjo de percussão e o solo de saxofone tenor.



Paul e Linda na bela capa noir do álbum Press to Play, de 1986 Foto: reprodução

Obs. Não utilizo IA - Inteligência Artificial para escrever os meus textos para a coluna.