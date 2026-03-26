MTV na memória e no coração

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Publicado em 26/03/2026 às 10:26

Alterado em 26/03/2026 às 10:29

Para a coluna desta semana, na verdade, eu pretendia escrever um pouco sobre a história da MTV no Brasil. O início, nos primeiros anos da década de 1980; o meio, que foi esfuziante na década de 1990 até, mais ou menos, 2005; e o fim melancólico, que se arrastou pela segunda década do século XXI e foi sacramentado em dezembro de 2025.



Preferi, no entanto, não repetir o que a grande maioria dos leitores já sabe sobre a MTV: sua importância, os personagens, os muitos momentos marcantes etc. Decidi apenas escalar uma seleção de 11 videoclipes internacionais, das centenas que fizeram a minha cabeça e aqueceram o meu coração nas décadas de 1980 e 90, exibidos muitas vezes no canal, acompanhados de curtos comentários e informações técnicas básicas.



Sem ordem cronológica ou de preferência, aqui estão eles:

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• A-ha – Take On Me – Álbum 'Hunting High and Low' – 1985

Diretor: Steve Barron

O primeiro e maior sucesso da banda norueguesa, do seu álbum de estreia, estourou nas paradas principalmente por causa do videoclipe supercriativo e inovador para a época, que tomou conta da programação da MTV quando o canal comemorava o seu quinto ano no ar.



Nele, é apresentada uma mistura de animação em preto e branco com imagens reais coloridas, em que o protagonista e vocalista da banda, Morten Harket, interpreta um piloto de corridas de motocicleta de uma história em quadrinhos que atrai uma leitora, que folheava a revista, para dentro da história.



Na época, o videoclipe conquistou prêmios em várias categorias e ajudou o álbum do A-ha a disparar nas vendas.

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• Ozzy Osbourne – No More Tears – Álbum 'No More Tears' – 1991

Diretor: Ralph Ziman

Certamente, esse videoclipe de cores fortes e saturadas, de roteiro surrealista, é o de maior sucesso entre tantos outros da longa carreira solo de Ozzy. Durante os seus 6 minutos de duração, o vocalista, em plena forma física, depois de viver anos anteriores complicados, é, claro, o protagonista, atuando ao lado dos outros membros da banda, destacando-se entre eles o guitarrista Zakk Wylde, que, a partir desse ótimo álbum, começava a ser idolatrado pelos fãs da banda e pelo imenso público do universo heavy metal.



Destaque para as cenas dramáticas interpretadas pela modelo e atriz Mariah O'Brien, se afogando em lágrimas, e o início de Kelly Osbourne, filha de Ozzy, que iniciava suas aparições ao lado do Príncipe das Trevas.

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• Extreme – More Than Words – Álbum 'Extreme II: Pornograffitti' – 1990

Diretores: Jonathan Dayton e Valerie Faris

Belo vídeo fotografado em preto e branco que fez a banda americana, instantaneamente, ser conhecida no concorrido cenário do rock no início dos anos 90, após um quase anonimato.



Em um roteiro simples, a dupla Gary Cherone (vocal) e Nuno Bettencourt (violão) é apresentada sentada, descontraidamente, em um galpão-estúdio, interpretando a bela balada, quase bossa nova, minimalista, observada pelos outros dois membros da banda: Pat Badger (baixo) e Paul Geary (bateria).



Na verdade, esse foi o único grande sucesso do Extreme, que, depois de meses sendo massivamente exibido na MTV, foi, ano após ano, desaparecendo do meio.



Paul Geary, baterista do Extreme, junto do seu cão, participaram do videoclipe de More than Words, mas só assistindo Foto: divulgação

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• Van Halen – Poundcake – Álbum 'For Unlawful Carnal Knowledge' – 1991

Diretor: Andy Morahan

Vídeo que apresenta, pela primeira vez ao público, a espetacular performance do saudoso guitarrista Eddie Van Halen tocando sua Fender Frankenstein com o auxílio de uma furadeira.



O roteiro exibe uma curta história de uma modelo se apresentando em um casting (seleção/teste) para algum trabalho do Van Halen e que acaba se deparando com outras concorrentes se exibindo sensualmente no camarim.



Enquanto as cenas vão se desenrolando, os membros da banda se apresentam em um palco de estúdio, onde o vocalista Sammy Hagar, além da sua grande voz e vasta cabeleira loira encaracolada, exibe seu clássico figurino descolado, surfista-skatista-californiano.



Destaque para a garotinha simpática vestida de fada, que abre e fecha o videoclipe declamando o poema “What Are Little Boys Made Of?”



Eddie Van Halen e sua furadeira elétrica que foi apresentada pela primeira vez no videoclipe de Poundcake Foto: divulgação

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• Bon Jovi – Bed of Roses – Álbum 'Keep the Faith' – 1992

Diretor: Wayne Isham

Canção quase confessional de Jon Bon Jovi, narrando suas estripulias extraconjugais com alguma garota — e que, segundo consta (e falam as más línguas), quase custou o fim do seu ainda duradouro casamento com Dorothea Hurley, namorada desde a época do colegial.



Lançada no talvez álbum mais maduro e, certamente, o mais político da banda, a balada Bed of Roses possui trechos interessantes em sua letra, como: “...uma garrafa de vodca ainda está alojada na minha cabeça”; “Com um punho cerrado, eu acordo e dou um beijo de língua na manhã”; e o refrão chiclete “Eu quero te deitar em uma cama de rosas, porque esta noite eu durmo em uma cama de pregos”.



No videoclipe, que intercala Jon sozinho ao piano, em um quarto de hotel, e junto à banda no estúdio e no palco, vale destacar as ótimas imagens do incrível solo do guitarrista Richie Sambora, equilibrando-se no topo de uma montanha nevada.

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• Skid Row – Wasted Time – Álbum 'Slave to the Grind' – 1991

Diretor: Wayne Isham

Impressionante videoclipe que, na época em que foi lançado no canal, eu não cansava de rever. Tudo nele é bem interessante: a belíssima fotografia, oscilando em cores douradas, simbolizando o prazer imediatista das drogas, e as cenas em preto e branco mostrando o lado sombrio do vício: os usuários, como zumbis, se esfacelando, destroçados pelos excessos.



A performance vocal de Sebastian Bach, destacada na faixa gravada no álbum, é repetida na interpretação emocionante e enérgica executada no videoclipe. O refrão “Eu não imaginava que você iria tão longe, garoto” é apresentado de forma brilhante pelo vocalista do Skid Row.



Destaque também para as lindas tomadas de um cavalo branco, simbolizando a cocaína.

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• Aerosmith – Livin’ on the Edge – Álbum 'Get a Grip' – 1993

Diretor: Marty Callner

Entre tantos ótimos vídeos do Aerosmith exibidos na MTV, certamente esse é o que mais gosto.

Impressionante como Steve Tyler sabe interpretar, também em vídeo, as canções da talvez mais americana das bandas de rock. O espetacular vocalista, que no palco é monstruoso, também é incomparável na arte de se expressar visualmente e corporalmente nos videoclipes.



Além da beleza das cenas que envolvem a banda e, principalmente, Steve, vale destacar a icônica, quase histórica, cena do guitarrista Joe Perry solando em um trilho de trem e saindo lentamente antes de ser atropelado, em uma montagem no vídeo que, na época, deixou dúvidas.



O guitarrista Joe Perry, do Aerosmith, tocando enquanto o trem não chega. Vivendo em perigo! Foto: divulgação

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• The Police – Wrapped Around Your Finger – Álbum 'Synchronicity' – 1983

Diretores: Kevin Godley e Lol Creme

Os diretores, que já haviam dirigido ótimos videoclipes para dois outros grandes sucessos do maravilhoso álbum dos ingleses (Every Breath You Take e Synchronicity II), mudaram toda a concepção visual para esse, super bacana, que é o da minha canção preferida da banda.



Hipnotizante assistir Sting caminhando e dançando entre círculos e corredores iluminados por grandes velas acesas, instaladas em um enorme estúdio todo negro.

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• Metallica – Enter Sandman – Álbum 'Preto' – 1991

Diretor: Wayne Isham

O videoclipe de Enter Sandman foi um dos mais exibidos na história da MTV. Mais um sucesso criado pela genialidade visual e direção primorosa de Wayne Isham.



Uma das maiores qualidades do diretor, quando era recrutado para trabalhar com bandas de hard rock e heavy metal, é que ele conhecia bem o perfil dos fãs e consumidores desses gêneros.



Para esse imenso sucesso do Metallica, ele criou uma atmosfera perfeita para narrar os pesadelos constantes que aterrorizam a garotada em seus sonhos: perseguições por automóveis e caminhões, longas quedas de prédios altos, visitas noturnas de assombrações, cobras, afogamentos, entre outros. E está tudo lá nos 5 minutos e 30 segundos do vídeo, enquanto a banda vai “quebrando tudo”.

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• Tesla – Edison’s Medicine – Álbum 'Psychotic Supper' – 1991

Diretor: Chris Parente

Hard rock poderoso que conta, em sua letra metafórica, nas entrelinhas, a disputa que os cientistas Nikola Tesla e Thomas Edison travaram para ver quem sairia vencedor e teria sua tecnologia inovadora escolhida para o controle da distribuição de energia elétrica em todo o território americano: corrente alternada (de Tesla) ou contínua (de Edison).



O vencedor, como sabemos, foi a AC, do croata radicado nos EUA, Tesla, que, anos depois, foi homenageado pelos músicos, dando seu nome à banda.



Acho que o inventor, engenheiro elétrico e futurista ficaria feliz e aprovaria esse videoclipe, que apresenta os jovens roqueiros americanos “botando para quebrar” entre símbolos visuais que remetem às suas invenções.



Destaque para o guitarrista Frank Hannon tirando zunidos espaciais através da antena de um rádio incrementado, recurso já conhecido nas apresentações ao vivo de Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin, quando executava a pesadíssima e clássica Dazed and Confused.

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• Guns N’ Roses – Patience – Álbum 'G N’ R Lies' – 1988

Diretor: Nigel Dick

Gravado no histórico hotel Ambassador e em tomadas no estúdio Record Plant, ambos em Los Angeles, o belo videoclipe produzido para uma das canções mais suaves e intimistas do Guns mostra a banda performando calmamente entre assobios, vocais e violões, rodeados de garotas, garotas e garotas.

Fotografia magistral, como os ambientes pediam.



Destaque para Slash deitado em uma imensa cama, brincando com sua enorme cobra de estimação.

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Obs: O colunista não utiliza IA - Inteligência Artificial para escrever seus textos.