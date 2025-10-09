Os 10 das 10

,,,

Publicado em 09/10/2025 às 10:55

Alterado em 09/10/2025 às 11:10

.

Criar listas e escolher os melhores ou os preferidos de qualquer gênero musical é uma tarefa divertida, empolgante e desafiadora, mas também muito difícil. E quando o assunto é o rock e as suas vertentes, peculiaridades e estilos, parece que a missão é ainda mais complicada entre aficionados e críticos.



Então, decidi não poupar 10 das minhas fiéis leitoras e pedi que cada uma me dissesse o seu álbum de rock preferido.



Missão dada, missão cumprida. Aqui estão os escolhidos das meninas com o meu pequeno comentário para cada um deles.

Ana Paula Romeiro (jornalista – Rio de Janeiro – RJ)

“The wall” (1979), Pink Floyd.

Durante muitos anos, “The dark side of the moon” foi o meu álbum favorito do Pink Floyd. Até eu começar a entender as complexas e densas mensagens implícitas e explícitas apresentadas em cada letra de “The Wall”. Hoje, não tenho dúvidas de que esse trabalho da banda inglesa é o meu Top 1 de toda a sua incrível discografia.

Ane Novak (jornalista – Rio de Janeiro – RJ)

“Slippery when wet” (1986), Bon Jovi.

Esse continua sendo o melhor do Bon Jovi e dificilmente será superado por outro que a banda americana venha a gravar. Depois de dois álbuns que não emplacaram nas vendas, lançados em 1984 e 1985, aqui eles acertaram a mão: “Slippery when wet” é bem produzido, cheio de hits de muita qualidade e com a banda em grande forma, principalmente o vocalista Jon Bon Jovi e o guitarrista Richie Sambora.

Camilla Lemke (analista de finanças e criminologia – Belém – PA)

“Bullet in a bible” (2005), Green Day.

Grande álbum ao vivo, gravado no Reino Unido durante a turnê mundial do ótimo power trio americano de punk rock liderado pelo espetacular vocalista e guitarrista Billie Joe. São 14 pauladas eletrizantes sem sair de cima nem de dentro.



O ótimo álbum ao vivo do Green Day Foto: reprodução

Daniele Jones (agente de viagens – Recife – PE)

“Ten” (1991), Pearl Jam.

O álbum de estreia do Pearl Jam é uma obra-prima. Portentoso. O meu preferido da banda e de todo o movimento grunge que estourou nos anos de 1990. Destaques para a voz impressionante de Eddie Vedder e as guitarras setentistas e pesadas de Mike McCready.



Ten - O excelente álbum de estreia do Pearl Jam Foto: reprodução

Fernanda Stoker (advogada – Rio de Janeiro – RJ)

“Fruto Proibido” (1975), Rita Lee & Tutti Frutti.

O melhor álbum de Rita Lee e, na minha opinião, de toda a história do rock brasileiro. Perfeito do início ao fim. Consolidou a carreira da ex-Mutantes e conquistou toda uma geração de ouvintes e admiradores.

Flávia de Azevedo (advogada – São Paulo – SP)

“Led Zeppelin IV” (1971), Led Zeppelin.

Talvez o mais popular e preferido da banda inglesa pelo público em geral. Clássico dos clássicos. Puxado pelo imenso sucesso de “Stairway to heaven”.

Heloisa Lívio (artesã – Miguel Pereira – RJ)

“Déjá vu” (1970), Crosby, Stills, Nash & Young.

Um clássico, o meu preferido do CSNY. Qualidade musical do mais alto nível da banda americana. Harmonias vocais inigualáveis dos seus quatro principais músicos. Álbum que fez escola e virou referência.

Mari Romualdo (advogada – Cachoeiro de Itapemirim – ES)

“Born in the USA” (1984), Bruce Springsteen.

O álbum que fez The Boss sair dos limites dos EUA e conquistar o mundo. Cheio de hits, estourou nas paradas assim que foi lançado graças à força da canção título e da intensa “Dancing in the dark”, ambas com alto teor político em suas letras, que não poupam críticas à sociedade americana.



Born in the USA - sucesso de vendas e de crítica Foto: reprodução

Patrícia Secco (artista plástica – Rio de Janeiro – RJ)

“Led Zeppelin IV” (1971), Led Zeppelin.

A segunda leitora que tem o quarto álbum do grupo como o seu preferido. É um grande disco, talvez o que mais simboliza o Led musicalmente e como imagem definitiva de uma banda de hard-rock setentista.

Vanessa Scarpe (odontóloga – Vitória – ES)

“Descivilização” (1991), Biquini Cavadão.

A banda, que fez relativo sucesso no boom do rock brasileiro nos anos de 1980, lançou esse álbum no início dos 1990. Cheio de bossa e com críticas políticas e sociais, tem como destaques “Vento ventania” e o hit “Zé Ninguém”.

