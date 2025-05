As 33 do Queen setentista

Publicado em 08/05/2025 às 10:41

Alterado em 08/05/2025 às 10:41

Alexandre, um amigo de anos, carioca que vive em São Paulo, é uma das pessoas com quem mais converso sobre música. Invariavelmente sobre rock, ritmo que nos conquistou em nossa adolescência, lá pela metade da década de 1970, e que ainda amamos e acompanhamos com fidelidade.

Entre as inúmeras bandas que ouvimos durante todos esses anos está o Queen, grupo inglês que iniciou sua trajetória de imenso sucesso com o seu primeiro álbum, lançado exatamente quando eu e meu grande amigo começávamos a gostar de música com mais intensidade, em 1973.

De lá para cá, minha admiração por Freddie Mercury (vocal), Brian May (guitarra), Roger Taylor (bateria) e John Deacon (baixo) se manteve intacta; já a de Alexandre foi perdida quando os músicos resolveram se aventurar por uma sonoridade mais pop e comercial a partir do início dos anos de 1980, sob a influência do gigantesco e inigualável vocalista.

Em um de nossos papos mais recentes sobre o Queen e sua história, meu amigo, para reforçar o seu descontentamento, disse que eles não tinham muitas músicas de rock de alto nível em sua discografia e me desafiou a citar uma dezena delas. Discordei e, dias depois, enviei uma lista de 33 canções de minha preferência, todas retiradas dos 07 primeiros álbuns do grupo, lançados entre 1973 e 1978.

E, agora, compartilho com vocês as minhas escolhas:



Álbum News of the World Foto: reprodução



Queen (1973): 01. Keep yourself alive; 02. Liar; 03. Son and daughter.

Queen II (1974): 04. Father to son; 05. White queen (as it began); 06. The loser in the end; 07. Ogre battle; 08. The Fairy Feller's Master-Stroke; 09. The march of the black queen; 10. Seven seas of Rhye.

Sheer heart attack (1974): 11. Killer queen; 12. Tenement Funster; 13. Now I’m here; 14. Stone cold crazy.

A night at the opera (1975): 15. Death on the two legs; 16 - I'm love with my car; 17. ‘39; 18. The prophet's song; 19. Bohemian rhapsody.

A day at the races (1976): 20. Tie your mother down; 21. Somebody to love; 22. White man.

News of the world (1977): 23. We will rock you; 24. We are the champions; 25. Sheer heart attack; 26. Spread your wings; 27. Get down, make love.

Jazz (1978): 28. Fat bottomed girls; 29. Bicycle race; 30. Let me entertain you; 31. Dead on time; 32. Don't stop me now; 33. More of that jazz.