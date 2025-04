Infinitas versões

...

Publicado em 03/04/2025 às 11:19

Alterado em 03/04/2025 às 12:29

.

Em uma entrevista de 1975 para a Spin, revista americana especializada em música, John Lennon defendeu que outros músicos deveriam mesmo fazer covers das canções dos Beatles. Irritava-se quando ouvia que só ele, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr poderiam interpretar as músicas criadas pela banda. "Bobagem!", disse o músico na ocasião. E acrescentou: "Qualquer um pode fazer o que quiser. E há tantos singles bons que os Beatles compuseram e que nunca foram gravados. Por que não gravam? Seria bom para mim, para Paul, George e Ringo."

Relembro essa entrevista de John no início da coluna para recomendar 10 álbuns só de covers, gravadas por músicos e bandas diversas, e 11 canções dos Beatles em versões executadas por alguns artistas e bandas que, se reunidas, dariam um ótimo álbum.

Beatles – Tributo

Elton John: Lucy in the Sky With Diamonds

Mötley Crüe: Helter Skelter

Peter Frampton: While my Guitar Gently Sleeps

Frank Sinatra: Something

David Bowie: Across the Universe

Ozzy Osbourne: In my Life

Jimi Hendrix: Day Tripper

Carpenters: Please Mr. Postman

Elliot Smith: Because

Nick Cave: Let it Be

Rita Lee: Michelle (faixa bônus)



Álbuns de covers - Top 10

Influence – Shaw-Blades (2007): Tenho escutado muito ultimamente esse álbum da dupla americana. O guitarrista e vocalista Tommy Shaw (ex-Styx)e o vocalista Jack Blades (Night Ranger), depois que trabalharam juntos pela primeira vez na banda YankeeDammen, ao lado do guitarrista Ted Nugent, resolveram gravar esse ótimo disco com canções clássicas que, segundo eles, os ajudaram na sua formaçãomusical e como referênciaspara a sequênciade suas carreiras.

Influence tem um pouco de tudo: Yes, Emerson, Lake and Palmer, Seals and Crofts, The Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, Steely Dan, Buffalo Springfield, Badfinger, entre outros. Além dos belos arranjos de guitarra e violão de Shaw, as harmonias vocais da dupla se destacam em todas as faixas.



O eclético álbum de covers da dupla Tommy Shaw e Jack Blades Foto: reprodução



A Tribute to Led Zeppelin – Encomium (1995):Excelente compilação de sucessos do Zeppelin lançada com bandas e artistas solos que pertenciam à Atlantic, a mesma gravadora americana da banda. Destaco “Misty MountainHop”, com a espetacular versão da extinta banda americana 4 Non Blondes; “Dancing Days”, com o Stone Temple Pilots;“Tangerine”, com Big Head Todd and the Monsters; a versão sensacional do Duran Duran para “Thank You”; “Good Times Bad Times”, com o Craker, e a belíssima “Going to California”, em uma roupagem diferente, sem os violões e bandolins, trocados por acordes delicados de piano, em um belo arranjo de cordas, e a voz incrívelde Nikki Lamborn, da extinta banda Never the Bride.



Origins Vol. 1 e 2 – Ace Frehley (2016 e 2020): Dose dupla de álbuns de covers do lendário ex-guitarrista do KISS. Desde o seu primeiro disco solo, de 1978, lançado quando ainda fazia parte da banda americana, Ace já flertava com covers quando gravou“New York Groove”, da banda glam rock Hollie, composta pelo hitmaker Russ Ballard. Depois, em 1979, no álbum “Dinasty”, do KISS, costurou uma roupagem mais pesada para “2.000 Man”, dos Rolling Stones. E não parou por ali. Em outros dos álbuns de sua longa carreira solo, após ter pulado fora do grupo de caras pintadas, gravou “Do Ya”, do Electric Light Orchestra;“Fox on the Run”, do Sweet; “The Joker”, do Steve Miller Band; e “I WannaGo Back”, do grupo californiano Billy Satellite.

O sucesso com versões de clássicos do Rock foi tão significativo para a sua carreira que o guitarrista e vocalista decidiu então lançaresses dois álbunssó de covers. E, neles, Ace espalhou sucessos de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Rolling Stones, Deep Purple, Beatles, Cream, Thin Lizzy, Free, The Kinks, Mountain, Humble Pie, The Animals, além de revisitar hards tocadas por ele nos seus anos de KISS.



Under Cover – Ozzy Osbourne (2005): Jamais imaginei que um dia Ozzy gravaria um álbum só de covers, mas o Príncipe das Trevas gravou... e não decepcionou. Com incríveis versões para cançõesdos Beatles, sua banda preferida, de John Lennon, Mountain, do guitarrista Joe Walsh, Mott the Hoople, Animals, Buffalo Springfield e até King Crimson, Ozzy, mais uma vez, presenteou seus milhões de fãs com criatividade e originalidade.



Pin Ups – David Bowie (1973): Quando “Pin Ups” foi lançado, naquele início da década de 1970, álbuns de covers não eram muito bem vistos pelo mercado fonográfico, mas, como sempre, David Bowie enfrentou os executivos intolerantes das gravadoras e lançou esse álbum espetacular com versões incríveis para sucessos do The Who, Pink Floyd, The Kinks, The Yardbirds, Pretty Things, Bruce Springsteen e The Merseys.



Real to Reel – Tesla (2007): Excelente álbum em dois volumes com covers lançadospela banda americana de hard rock. No total, são 25 faixas com versõespesadas e muito bem executadas pelos ótimos músicos, liderados pelo exímio guitarrista Frank Hannon e pela voz rasgada de Jeff Keith. Os discos desfilam sucessos do Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith, Traffic, Rolling Stones, Uriah Heep, Robin Trower, Beatles, Thin Lizzy, The Guess Who, James Gang, Deep Purple, B.T.O, Montrose, Bad Company, ZZ Top, Alice Cooper, entre outros. Destaque para as versõessensacionaispara “War Pigs”, do Black Sabbath, “Rock Bottom”, do UFO, e “Do You Feel Like We Do”, de Peter Frampton.



Acid Eaters – Ramones(1993): Um dos meus álbuns preferidos do Ramones é esse de covers. São 12 petardos de clássicos com versõesaceleradas que só a mitológica banda de punk rock poderia executar. Tem The Who, Rolling Stones, Amboy Dukes (primeira banda do guitarrista Ted Nugent),Byrds, Creedence Clearwater Revival, Beach Boys, The Troggs, The Seeds, Love, entre outros.



Acid Eaters - o álbum de covers do acelerado Ramones Foto: reprodução



Garage Inc. – Metallica (1998): Conheço fãs do Metallica exigentes que, vez ou outra, reclamam de algumas coisas que a banda americana produz. E um desses amigos apaixonados pela banda não gostou desse álbum de covers. Inclusive já gastei algum tempo conversando com ele sobre “Garage Inc.” tentando com que o radical mudasse de opinião, afinal, só de os caras terem gravado “Astronomy”, do Blue Oyster Cult, “Loverman”, do Nick Cave and the Bad Seeds, “Sabbath Cadabra”, do Black Sabbath, “It's Electric”, do Diamond Head, e a maravilhosa “Whiskey in the Jar”, do Thin Lizzy, já considero o álbum um dos top 5 de toda a discografia da banda.



Feedback – Rush (2004): Já conferi muitos depoimentos dos três integrantes do Rush falando sobre seu início na música, suas referências, ídolos, álbuns preferidos, estilos etc. O começo hard rock dos canadenses não deixa dúvidas, porque “Feedback”, o ótimo álbum de covers lançado em EP quase na metade da década de 2010, traz clássicos que em nada lembram a sonoridade progressiva que foi a marca registrada da banda durante grande parte de seus longos anos de estrada, encerrados apenas pela morte do baterista Neil Peart, em 2020.

São oito faixas em que os músicos de extremo talento criam versões pessoais e estilosas para sucessos do Cream, The Who, Love, Yardbirds, Robert Johnson, Jeff Beck Group, Buffalo Springfield e Eddie Cochran.