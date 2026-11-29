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Publicado em 29/11/2026 às 08:58

Alterado em 29/11/2026 às 09:24

A vitória das forças democráticas, por mais de 4,430 milhões de votos sobre a ultradireita de Flávio Bolsonaro, não foi do PT, nem de Lula, que sempre foi maior e mais popular do que seu partido. Mas do Brasil, que uniu a juventude com os avós para impedir o retrocesso. Fez bem, neste sentido, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, de, após confirmar, na quinta-feira, o nome do Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para ministro da Fazenda, ir agradecer aos universitários de Direito da UFF, em Niterói, na sexta-feira, 27 de novembro, que lideraram a reação dos jovens para a vitória de virada em 25 de outubro.

A forma como se deu a virada histórica no segundo turno fez Lula, aos 81 anos, ter a sabedoria de ignorar as pressões partidárias iniciais para montar o eixo do "Lula ponto 4", seu último governo. Na mesma sexta-feira, anunciou o nome do chefe da Casa Civil, o ex-governador do Ceará Camilo Santana, ex-ministro da Educação (janeiro de 2023 a abril de 2026), que deixou o posto para se eleger senador pelo PT-CE, tornando-se um dos coordenadores da virada no segundo turno. O eixo se completa com a indicação do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para a nova pasta de Segurança Pública. Sua longa experiência como governador de São Paulo será fundamental para o entendimento das instâncias policiais federais com os organismos estaduais, para o combate eficaz ao crime organizado.

Que tal começar pelo expurgo nas polícias?

Defendo a tese de que mais importante que a coordenação federal – que é responsável pelo controle das fronteiras, pelo patrulhamento costeiro, e pela fiscalização de portos e aeroportos – no combate ao crime organizado urbano e ao narcotráfico, é uma depuração nas forças policiais dos estados. Os organismos estão tão corrompidos, que sem o expurgo das bandas podres não há como estancar a taxa de contágio e cooptação para o crime dos novos policiais.

Uma medida profilática, ensaiada no governo interino de Ricardo Couto (RJ), começaria nos pátios e arredores das delegacias e quarteis da PM. Seria conferir o padrão dos automóveis dos policiais com seus vencimentos mensais. Os que não fossem compatíveis passariam por devassa. Em pouco tempo se faria uma limpeza. Por falta desta providência, os concursos para a PM ou a Civil, ou ainda para os bombeiros, atraíram futuros milicianos, integrando-os ao padrão de controle em territórios urbanos do Sudeste e em outras regiões do interior do país.

Trabuco não é banqueiro, é bancário

Antes que mentalides estreitas acusem Lula de contradição por criticar os rentistas da Faria Lima e escolher o presidente do Conselho de Administração do Bradesco para controlar o cofre do Tesouro, é bom saber:

1-Bradesco nunca fez parte do seleto grupo dos velhos banqueiros paulistas que, nos tempos modernos, se concentraram na Faria Lima, o centro financeiro do país. Ele surgiu em 1943, fundado por Amador Aguiar, em Marília (SP), então um dos centros da lavoura do café. Instalou sua primeira filial na capital em fins dos anos 40, mas construiu a retaguarda de computadores do banco, em 1953, na Cidade de Deus, em Osasco, para onde mudou a sede em 1957. Na década seguinte, assumiu a liderança dos bancos privados, que manteve até novembro de 2008, quando o Itaú se uniu ao Unibanco e passou a liderar a banca.

2-Luiz Carlos Trabuco Cappi nasceu em Marília, em 1945, berço do Bradesco, filho de uma família pobre. Estudou em escola pública, fez Normal e se formou professor. Aos 16 anos, iniciou carreira no Bradesco, como “auxiliar de escritório”. Galgou todas as etapas da vida bancária. De 2003 a 2009, período em que Lula exerceu os dois primeiros governos, comandou a Bradesco Seguros e Previdência, controlada 100% pelo banco. Na campanha patrocinada pela seguradora para eleger o Cristo Redentor uma das “Sete Maravilhas do Mundo Moderno”, em 2007, se aproximou do presidente da República, que subiu duas vezes a atos no Corcovado. Eleito, o monumento se tornou um dos ícones do turismo internacional e religioso no Brasil. Em 2009, o bancário assumiu a presidência do segundo banco privado do país. Desde 2017, presidia o Conselho de Administração, do qual tem de se afastar em dezembro. Trabuco, filósofo de formação e pós-graduado em sociopsicologia, é um bancário que está banqueiro.

Trabuco pensa longe em reformas

Estudioso de demografia quando dirigia a Bradesco Seguros, ele se preocupa com os impactos demográficos (queda da taxa de natalidade a 0,37%, de 2024 para 2025) e aumento da expectativa de vida ao nascer (este ano) para 76,9 anos (80,1 nas mulheres e 73,5 nos homens), nos orçamentos públicos e, sobretudo, na Previdência Social. Com menos jovens acorrendo ao mercado de trabalho – há muito trabalho por aplicativo, sem recolhimento do INSS -, o rombo da Previdência Social (R$ 320 bilhões em 2025) tende a crescer, pressionando o endividamento público.

Considera importante ajustar as destinações do Orçamento (definidas na Constituição de 1988, quando a população jovem crescia muito; hoje a taxa de crescimento tende a ser maior na faixa dos idosos -60/65 anos) à luz da evolução demográfica ajustada ano a ano pelo IBGE. Desde 1988, Educação recebe 15% do Orçamento da União, e a Saúde, 18%. Pode ser muito e estar mal distribuído, digo eu.

Na Previdência, o futuro ministro cita o caso da Suécia, que ajusta automaticamente a idade mínima a cada mudança demográfica. E defende a adoção de dois sistemas, um deles de capitalização. Mas sua visão abrangente no ajuste das contas públicas pede sacrifícios não apenas no orçamento do Executivo. O Legislativo e o Judiciário deveriam compartilhar o aperto, com corte de vantagens e penduricalhos. Eu defendo SPA para o Orçamento Secreto.

Atendidas essas premissas, juros caem

Trabuco considera que o equacionamento da política fiscal tende a reduzir a curva da dívida pública e abrir espaço para a retomada do grau de investimento (perdido em 2015).

Os juros altos são o principal gargalo do país: a trajetória crescente da dívida pública e a rigidez do Orçamento são as maiores fontes de desconforto para investidores e empresários. Trabuco cita alertas do FMI e do Banco Mundial, de que o custo dos juros está comprimindo investimentos essenciais no mundo todo. Para ele, o ajuste deve ser feito sem “pacotes abruptos": Rejeita "pacotes voluntariosos" do passado. Defende aproveitar o capital político pós-eleitoral para ajuste negociado focado em controle orçamentário, corte de gastos e revisão de benefícios tributários, sem aumento de impostos, e preservando despesas sociais (saúde e educação).

Antes mesmo de entrar em campo, bastou Trabuco circular pelo poder em Brasília e seu nome ser confirmado, no dia 26, para a lorota de que os juros e o dólar subiam por falta de ajuste fiscal ser desmentida pelos fatos. A disposição do governo Lula de ajustar as contas públicas desarmou a especulação com o dólar (amanhã há grande liquidação de apostas no mercado futuro de câmbio), que caiu forte na semana, e o Ibovespa subiu firme.

Viva a diferença

O mais delicioso foi comparar o trio inicial do Ministério "Lula.4" com os nomes do Ministério sem tanta expressão pré-anunciados por Flávio Bolsonaro antes do segundo turno, que perdeu. Na Economia, estaria a economista Daniela Marques. O senador em fim de mandato (PP-PI) Ciro Nogueira (acusado de receber mesadas de R$ 300 mil a R$ 500 mil de Daniel Vorcaro, pelo empenho em tentar elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o teto de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos) ficaria na Casa Civil, como no fim do governo Bolsonaro. O senador eleito (PP-SP) Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas, seria o ministro de Segurança Pública.

BC fecha ‘open finance’ de Campos Neto

A expectativa em torno da confirmação de Luiz Carlos Trabuco na Fazenda deixou em segundo plano importante decisão do Conselho Monetário Nacional, explicada pelo Banco Central, de conter o excesso de liberalização do Sistema Financeiro Nacional na era Roberto Campos Neto.

Cotado pela Faria Lima para comandar a Fazenda no "governo Flávio Bolsonaro", Campos Neto se inspirou na fala do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na reunião ministerial de 22 de abril de 2020, na qual Jair Bolsonaro praticamente demitiu Sérgio Moro por não frear as investigações da Polícia Federal nas “rachadinhas” do filho 01, na Alerj, Salles propôs “abrir a porteira para passar a boiada, de baciada”. Campos franqueou as porteiras do Sistema Financeiro Nacional às “fintechs”.

Campos Neto aproveitou a pandemia da Covid (2020-21), que restringiu a movimentação de filas nos bancos para transações, incluindo os saques do Auxílio Emergencial, para anunciar, em 30 de junho de 2021, que o “Open Banking”, rebatizado de “Open Finance”, entraria em funcionamento no fim de 2021, com mais de 700 empresas. "Preferimos começar com muitas empresas e poucos produtos", disse. A grande estrela foi o Pix, chave para as movimentações financeiras, que o BC estudava desde 2016.

Criado em 02/02/2021, na pandemia, quando o “open banking” visava ampliar o acesso via internet (por computador ou celular) ao SFN, e evitar as aglomerações, com risco de transmissão da Covid nas filas bancárias, o sistema, segundo o Banco Central, veio para “estimular a competitividade entre instituições, o que tende a se traduzir serviços financeiros mais baratos e melhores”. Mas abriu a porta a picaretas entre instituições de pagamento, sociedades de crédito direto e outras atividades de apoio, que lavaram dinheiro para o crime organizado. Uma centena já sofreu intervenção.

Em meia volta, volver, CMN e Banco Central determinaram que, em 1º de julho de 2027, as instituições financeiras terão de seguir um conjunto de medidas para aprimorar a conduta e o tratamento prudencial dos riscos associados à concessão de crédito e ao endividamento, especialmente de pessoas físicas. Não pode fechar crédito por celular.

As medidas reforçam a necessidade de as instituições identificarem, monitorarem e mitigarem o risco de crédito, como o risco associado ao nível de endividamento dos tomadores. Um dos alvos é o crédito frouxo das “fintechs” a clientes que operam aplicativos e recebiam cartões de crédito, sem limites. Houve estouro de endividamento. Um pouco tarde, o BC veio fechar a porteira.